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Вскрылась тайная связь Кабаевой и Джигарханяна

Алина Кабаева, Армен Джиграханян. Фото: Dni.Ru
Армен Джигарханян налаживает новую жизнь после развода с молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Говорят, артисту помогает благотворительный фонд прославленной спортсменки Алины Кабаевой, однако в организации предпочитают это обстоятельство не афишировать.
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В самое ближайшее время Армен Джигарханян займет должность художественного руководителя в своем театре и намерен собрать худсовет. "Внутренняя работа – принятие или непринятие спектаклей, обновление репертуара, эта проблема давно назрела. Мы хотим поднять театр. Сейчас привлекаем спонсоров. Фонд Алины Кабаевой, например, помогает Армену Борисовичу. Спасибо им. У них с Джигарханяном давняя дружба. Фонд выделяет средства на подготовку новых спектаклей", – рассказал друг актера Артур Согомонян.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Журналисты связались с фондом Алины Кабаевой. Там подтвердили сотрудничество с театром, но предпочли не распространяться об этом. "Фонд Алины Кабаевой действительно помогал Театру Джигарханяна организовывать спектакли. Но мы помогаем не ради того, чтобы об этом писали. Мы это не афишируем", – цитирует пресс-секретаря фонда Елену сайт "Комсомольская правда".

По словам Согомоняна, он тоже поучаствовал в финансировании театра. "Покупаю декорации к спектаклям. После Виталины все было разбито. Текущую жизнь театра обеспечивает Департамент культуры. Деньги, как правило, нужны на новые постановки. Требуется оперативно обновить репертуар. Сейчас Армен Борисович готовит спектакль, который выйдет в конце сезона, по пьесе Булгакова "Мольер". Джигарханян сыграет короля Людовика XIV", – сообщил приятель престарелого артиста.

О бывшей супруге, пианистке Цымбалюк-Романовской, Джигарханян предпочитает не вспоминать. "Он безразличен к ней. Случайно увидел ее по телевидению и сам удивился. Говорит: "Не понимаю, как я мог жить с этой женщиной..." Не было с ее стороны никакой "подаренной юности", просто она к нему прицепилась как репей. Сейчас он вычеркнул ее из жизни. Мы стараемся даже не упоминать ее имени. Он живет своей жизнью, своими планами", – заключил Артур Согомонян.

Автор: Наталья Аряева18 апреля 2018, 09:14
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