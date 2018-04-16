Цымбалюк-Романовская обвинила Джигарханяна в мошенничестве

Виталина Цымбалюк-Романовская пришла в студию программы "Пусть говорят". Бывшая супруга Армена Джигарханяна обвинила артиста в мошенничестве.

На первых кадрах телепередачи Виталина подходит к театру Джигарханяна, но не решается переступить порог. "Морально мне невозможно туда войти, я не хочу. Когда жили хорошо – кажется счастливо, когда происходят такие события, когда тебя предают, выбрасывают – на это все смотришь по-другому", – с горечью призналась пианистка. Экс-жене артиста кажется, что 10 лет ее жизни прошли зря.

Уже находясь в студии Цымбалюк-Романовская поведала, что чувствует несправедливость к себе со стороны Джигарханяна и общественности. По словам женщины, недвижимость на нее оформилял сам Армен Борисович, чтобы бывшая супругаТатьяна Власова не могла иметь прав на это жилое помещение.

Также Виталина отметила, что подобные вопросы в ее семье решал только Джигарханян, все сделки с недвижимостью делались исключительно по велению Армена Борисовича, поэтому все упреки артиста – ложь. Было официально проведено следствие и ни одно обвинение Армена Борисовича не подтвердилось.

Более того, пианистка уверена, что это ее обобрали, подделав подпись. "Моя квартира однокомнатная, в которой мы жили, была действительно переоформлена мошенническим способом – сто процентов. К сожалению, Армен Борисович, на данный момент, он является заинтересованным лицом, я не против была поговорить, но, поскольку нет переговоров и отчуждение произошло без моего ведома и согласия, это действительно незаконно", – уверила бывшая жена Джигарханяна.

Далее появился друг народного артиста, режиссер Юрий Шерлинг, он заявил, что Армен Борисович не хочет вдеть экс-зазнобу: "Он настроен крайне категорично, он все время утверждает, что Виталина вела себя крайне неблагообразным образом. Обвиняет ее, конкретно, говорит, что она воровала у него деньги, оболванивала всячески. Всякое упоминание о Виталине приводит его в совершенное неистовство. Он повторяет одну и ту же фразу, что в жизни сделал огромную ошибку доверившись чувству. Он категорически не желает видеться и говорить об этом".

Режиссер рассказал, что на данный момент Джигарханян живет в однокомнатной квартире в Красногорске, аппартаменты в центре на Арбате сейчас также в собственности артиста, сейчас там идет ремонт. Любимица публики подводит здоровье.

Цымбалюк-Романовская уверена, что некто настроил ее экс-супруга против нее, на артиста кто-то влияет. Сейчас актер обижен, оттого и не слышит фактов "Он был в плохом эмоциональном либо в физическом состоянии. Он очень часто бывает жестоко несправедлив к людям, даже к близким", -заявила блондинка. "То, что он говорит не всегда адекватно, не всегда это то, что есть на самом деле", – пояснила Виталина свое заявление.