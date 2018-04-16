Ургант грязно выругался из-за выходки жены

Сегодня 16 апреля известный шоумен Иван Ургант празднует свое 40-летие. Друг артиста, режиссер Александр Олейников, рассказал, как однажды ему удалось присутствовать на странных именинах телеведущего.

"Помню, у Вани был очередной день рождения, но отмечать не хотел из-за работы – в то время часто давал концерты как музыкант Гриша Ургант, и ему предложили солидную сумму за выступление на корпоративе в закрытом ресторане. Якобы именинница – его давняя фанатка. От заработка Ваня не отказался", – начал повествование Олейников.

"В назначенный день приехал вовремя, начал готовиться к выходу. На сцену Ваньку вызвали под бурные овации. Вышел к зрителям и замер: гости сидели в масках. Ну, у всех свои прихоти… Начал петь. Во время одной из песен ведущий скомандовал показать лица. Тут Ургант чуть не выронил микрофон из рук. За столами сидели друзья, супруга и дети. Тайно от мужа Наташа организовала праздник. Ваня был в шоке, даже мат проскочил. Он не смог закончить – эмоции взяли верх. Праздник отметили очень весело!", – цитирует режиссера журнал StarHit..

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 6 Мар 2017 в 4:12 PST

Добавим, что Иван Ургант уже более 10 лет женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе. У пары четверо детей. Дети Натальи от первого брака Нико и Эрика и общие дочери Нина и Валерия.

Кстати, телеведущий недавно признался, что его двухлетняя дочь Валерия всерьез увлечена свинкой Пеппой. "В жизнь мою пришли свиньи. Я понимаю, что мои родственники в Израиле сейчас забудут мое имя, но это так. Младшая дочь увлечена историями про свинку Пеппу. Потому что там есть и папа Свин, и мама Свин, конечно, Пеппа и ее младший брат Джордж, мой любимчик. Джордж – единственный вменяемый человек во всей этой компании, у него нормальное имя и все шансы вырасти во что-то приличное. В общем, мы сейчас активно следим за этими приключениями", – откровенно высказался шоумен.