Фрейндлих внесли в черный список

Министерство культуры Украины пополнило список российских артистов, которым запрещен въезд в Незалежную. Под санкции попали семь артистов: Алиса Фрейндлих, Виктория Цыганова, Александр Буйнов, Лариса Долина, Александр Баширов, Алексей Долматов (псевдоним Guf. – Прим. ред.) и Александр Маршал. В Киеве считают, что эти актеры и певцы создают угрозу национальной безопасности, передает РИА ФАН.