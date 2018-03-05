Многодетная Акиньшина показала фигуру в купальнике

Актриса Оксана Акиньшина не устает удивлять поклонников своим внешним видом. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором показала стройные формы.

Звезда стала мамой в третий раз в январе 2017 года. С момента рождения дочки прошло чуть больше года, но Оксана давно успела восстановить фигуру.

Акиньшина выложила в свой микроблог фото, на котором позирует в слитном голубом купальнике и демонстрирует идеальные формы. Фолловеры выразили восхищение внешними данными артистки. "У вас, видимо, все прекрасно, браво!", "Идеальная", "Спортсменка, комсомолка и просто красавица", "Отличная форма", "Стройняшка", "Дюймовочка хрупкая", "И не скажешь, что троих родила! Для всех, кто не верит, что и после беременности можно быть в форме!" – написали пользователи в комментариях.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) Мар 4, 2018 в 3:41 PST

Напомним, некоторое время назад Оксана Акиньшина вместе с супругом Арчилом Геловани перебралась в Швейцарию. В Instagram звезда публикует кадры местных пейзажей. Отметим, что от Арчила в 2013 году Оксана родила сына Константина, у актрисы также подрастает наследник от первого брака с Дмитрием Литвиновым – сын Филипп.

Отметим, что Оксана не относится к категории тех знаменитостей, кто прячет своих детей от посторонних глаз. Актриса периодически выкладывает в своем аккаунте фотографии наследников, не скрывая их лиц. Но предпочитает акцентировать внимание скорее на своей работе, чем на личной жизни.