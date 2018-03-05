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Пришедший в себя Осин объявил о свадьбе

Евгений Осин. Кадр youtube.com
Евгений Осин, о чьем состоянии недавно всерьез беспокоились друзья, сообщил, что намерен официально признать внебрачную дочь Анастасию Годунову. Чтобы максимально ускорить процесс, некогда популярный артист намерен жениться на матери девочки.
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Певец Евгений Осин познакомился с женщиной по имени Елена много лет назад, тогда он еще состоял в браке. От этих отношений появилась девочка Анастасия. Сейчас ей 12 лет. "Женя общался с Настей почти с самого рождения, но ребенка ему никто не навязывал. Было решено, что, если захочет, сам раскроет наш секрет общественности. Когда дочке исполнилось четыре года, он настоял на том, чтобы я отдала ее в музыкальную школу, так как заметил способности", – рассказала Елена журналистам.

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Евгений Викторович Осин певец, музыкант

Отметим, что женщина и сама имеет непосредственное отношение к музыке – она является продюсером группы "Старый приятель". Елена занималась и раскруткой собственной наследницы. Так, Годунова ведет программу "Мир глазами ребенка" на кабельном канале, выступает на концертах, снимается в кино и "Ералаше".

Елена вместе с Анастасией регулярно навещает Евгения, убирается в его квартире, печет торты и пирожные. У них теплые и нежные отношения. "Он говорит, что наша связь выше, чем просто у супругов. Мы как бы парим над бытом. Я для него подруга, напарница. Женя знает, что всегда может рассчитывать на мою помощь", – заявила Елена.

Евгений Осин и Анастасия Годунова. Кадр youtube.com

Осин намерен официально признать дочь, а чтобы максимально ускорить процесс, певец готов жениться. "Я очень люблю Настю и хочу удочерить. Правда, в нашей стране данный процесс – бюрократически сложный, придется собрать кучу документов. Ускорить дело поможет процедура оформления законного брака с мамой Насти. И я готов жениться на Лене. Она близкий мне человек", – цитирует Евгения Осина StarHit.

Ранее в СМИ появилась жуткая информация. В окружении Евгения Осина пожаловались, что певец много выпивает. "У Жени идет срыв за срывом, он снова и снова запивает, и никаких положительных сдвигов в его состоянии пока, увы, не наблюдается, – рассказали Dni.Ru близкие певца. – Насколько мы знаем, он уже пятый день находится без сознания, не может встать с кровати, никого не узнает, ходит под себя". К счастью, артист пришел в себя и, судя по свежей информации, намерен начать новую жизнь.

Автор: Наталья Аряева5 марта 2018, 08:53
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