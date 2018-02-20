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Пьяный Осин получил жуткую травму в ДТП

Евгений Осин. Кадр youtube.com
Близкие рассказали о состоянии некогда популярного певца Евгения Осина. Выяснилось, что он попал в аварию, а затем заперся в своей квартире и теперь отказывается выходить на связь с внешним миром.
прочитано 3835 раз

Известный исполнитель разбился во время прохождения курса реабилитации в Таиланде. Он ехал на мотоцикле и, судя по всему, не справился с управлением.

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В результате Осин получил перелом ребер, но обращаться в больницу почему-то не стал. Хотя эта жуткая травма может оказаться смертельной, если был причинен вред внутренним органам.

Затем, уже вернувшись в Россию, артист заперся в своей квартире. Певец отказывается выходить из своего жилища, передает Mash.

Можно предположить, что исполнитель снова впал в запой. Недавно к нему вызывали врачей: Осин упал и получил еще один перелом. Медики застали его в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее в окружении артиста сообщили, что он не смог достичь успеха во время реабилитации. Врачи из Таиланда не смогли победить его пагубное пристрастие.

"У Жени идет срыв за срывом, он снова и снова запивает, и никаких положительных сдвигов в его состоянии пока, увы, не наблюдается, – рассказали Dni.Ru близкие певца. Также сообщалось, что Осин в течение пяти дней был фактически без сознания.

Автор: Евгений Мышко20 февраля 2018, 20:13
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Пагубная страсть изуродовала Евгения Осина

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