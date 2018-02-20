Пьяный Осин получил жуткую травму в ДТП
Известный исполнитель разбился во время прохождения курса реабилитации в Таиланде. Он ехал на мотоцикле и, судя по всему, не справился с управлением.
В результате Осин получил перелом ребер, но обращаться в больницу почему-то не стал. Хотя эта жуткая травма может оказаться смертельной, если был причинен вред внутренним органам.
Затем, уже вернувшись в Россию, артист заперся в своей квартире. Певец отказывается выходить из своего жилища, передает Mash.
Можно предположить, что исполнитель снова впал в запой. Недавно к нему вызывали врачей: Осин упал и получил еще один перелом. Медики застали его в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, ранее в окружении артиста сообщили, что он не смог достичь успеха во время реабилитации. Врачи из Таиланда не смогли победить его пагубное пристрастие.
"У Жени идет срыв за срывом, он снова и снова запивает, и никаких положительных сдвигов в его состоянии пока, увы, не наблюдается, – рассказали Dni.Ru близкие певца. Также сообщалось, что Осин в течение пяти дней был фактически без сознания.
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