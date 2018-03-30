Евгения Осина срочно положили в больницу

Евгений Осин обратился за квалифицированной медицинской помощью. Говорят, врачи едва узнали некогда популярного артиста.

Евгений Осин приехал в больницу сам в пятницу, 30 марта. Состояние некогда популярного исполнителя было таким, что сотрудники медучреждения даже не сразу его узнали. Увидев артиста, медики приняли немедленное решение госпитализировать его. Артист попал в больницу с серьезными проблемами, связанными со злоупотреблением спиртным, передает РЕН ТВ.

Ранее в окружении Евгения Осина пожаловались, что певец много выпивает. "У Жени идет срыв за срывом, он снова и снова запивает, и никаких положительных сдвигов в его состоянии пока, увы, не наблюдается, – рассказали Dni.Ru близкие певца. – Насколько мы знаем, он уже пятый день находится без сознания. Не может встать с кровати, никого не узнает, ходит под себя".

Всерьез обеспокоилась состоянием артиста певица Наталья Штурм. Несмотря на ссору, она все равно переживает за Евгения и желает ему скорейшего выздоровления. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица высказала мнение, что многочисленные съемки в различных шоу негативно сказываются на Осине.

"Не могу молчать! Неужели вы не видите сами, что каждый эфир Женьки только усугубляет его состояние?? Зачем зовете снова и снова очень больного артиста? Ну не можем мы ему помочь, не хочет он сам – так не затаскивайте его хотя бы в ящик в прямом и переносном смысле. Он соглашается ради гонораров (не будучи бедным-нищим), а потом уходит в новое пике, из которого еще сложнее выбраться", – эмоционально написала артистка.

