Потрясенные медики спасают отравившегося Осина

Евгений Осин попал в больницу. Говорят, врачи были потрясены состоянием некогда популярного артиста, у которого диагностировали сильнейшую интоксикацию.

Евгений Осин обратился за помощью к медикам сам, приехав в Городскую клиническую больницу №67 имени Ворохобова. Состояние певца потрясло персонал клиники. Быстро справившись с шоком, медики приступили к спасению некогда популярного исполнителя. В настоящий момент врачи выводят токсины из его организма. Как передает Life.ru, у Осина серьезное алкогольное отравление.

Не секрет, что Евгений давно страдает от алкогольной зависимости. В окружении артиста пожаловались, что он много выпивает. "У Жени идет срыв за срывом, он снова и снова запивает, и никаких положительных сдвигов в его состоянии пока, увы, не наблюдается, – рассказали Dni.Ru близкие певца. – Насколько мы знаем, он уже пятый день находится без сознания. Не может встать с кровати, никого не узнает, ходит под себя".

Отметим, что какое-то время артист боролся с пагубной привычкой. На протяжении нескольких недель он проходил курс реабилитации в Таиланде. Кстати, там с ним случилось несчастье – артист разбился на мотоцикле. Судя по всему, не справился с управлением. В результате Осин получил перелом ребер, но обращаться в больницу почему-то не стал.

Вернувшись в Россию, артист заперся в своей квартире и отказывался выходить. Недавно к нему вызывали врачей: Осин упал и получил еще один перелом. Медики застали его в состоянии алкогольного опьянения.

