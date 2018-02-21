Травмированный Осин оказался в западне

Журналисты приехали навестить переживающего тяжелые времена Евгения Осина. Артист не смог даже открыть дверь.

В СМИ появилось видео, на котором записан голос Евгения Осина, утверждающего, что он сильно травмирован и даже не может открыть дверь. "У меня же ребро сломано, я простудился. Не могу найти ключ. У меня болит ребро. В куртках буду искать... Не уходите, пожалуйста", – цитирует обращение к пришедшим его навестить журналистам Евгения Осина РЕН ТВ.

Ранее в окружении некогда популярного артиста пожаловались, что певец много выпивает. "У Жени идет срыв за срывом, он снова и снова запивает, и никаких положительных сдвигов в его состоянии пока, увы, не наблюдается, – рассказали Dni.Ru близкие певца. – Насколько мы знаем, он уже пятый день находится без сознания, не может встать с кровати, никого не узнает, ходит под себя".

Таролог Марианна Абравитова, сделав расклад, и вовсе пришла к неутешительным выводам. "Земной путь этого человека подошел к завершающей фазе. Все ресурсы его организма выработаны. Реально человека с нами уже нет. Карты показывают конец", – заключила ясновидящая.

Всерьез обеспокоена состоянием артиста певица Наталья Штурм. Несмотря на ссору, она все равно переживает за Евгения и желает ему скорейшего выздоровления.

"Не могу молчать! Неужели вы не видите сами, что каждый эфир Женьки только усугубляет его состояние?? Зачем зовете снова и снова очень больного артиста? Ну не можем мы ему помочь, не хочет он сам – так не затаскивайте его хотя бы в ящик в прямом и переносном смысле. Он соглашается ради гонораров (не будучи бедным-нищим), а потом уходит в новое пике, из которого еще сложнее выбраться", – эмоционально написала артистка в своем Instagram.

