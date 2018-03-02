Сексуальная блондинка разоткровенничалась о Путине

Известная модель и актриса Памела Андерсон дала откровенное интервью. Сексуальная блондинка намекнула на романтические отношения с президентом Владимиром Путиным.

Памела Андерсон снялась для проекта известного британского журналиста Пирса Моргана "Истории жизни". Выпуск с сексапильной звездой сериала "Спасатели Малибу" должен вскоре выйти в эфир. Пока же Морган высказался об интервью с актрисой очень коротко.

Он отметил, что общаться было очень интересно – Андерсон вела себя "темпераментно и непредсказуемо". "Она дружит с Джулианом Ассанжем, с Владимиром Путиным. Она даже намекнула на какие-то романтические отношения с Владимиром Путиным! И это… Ну сами решите, когда посмотрите", – цитирует Моргана The Sun.

Впервые Памела Андерсон пообщалась с Владимиром Путиным в 2009 году. Тогда он был премьер-министром России. Сексуальная блондинка написала письмо, в котором просила запретить импорт в Россию кожи канадских тюленей (к слову, Пэм родом из Канады). По ее словам, она вдохновилась снимками Путина с различными животными и подумала, что найдет у политика отклик.

В студии телешоу Андерсон рассказала о том, что Путин приглашал ее в Россию в 2012 году. "Он хотел, чтобы я пришла на его инаугурацию и подарила цветы. Я собиралась подарить цветы, но не сделала этого. Но были некоторые моменты, когда мы оказывались в одном месте", – разоткровенничалась Памела.

Отметим, что зрители в студии весьма неоднозначно отреагировали на слова Андерсон. Услышав перешептывания из зала, сексапильная красотка сказала: "Мне тоже порой это кажется нереальным. Я лгу? Я говорю правду? Я не знаю..." В заключение Памела заявила: "У меня хорошие отношения с Россией!"