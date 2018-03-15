Филипп Янковский: Табаков заменил мне отца

Молодой артист рассказал о роли худрука МХТ в его жизни. Он, как и мэтр, родом из Саратова.

В Художественном театре продолжается гражданская панихида по Олегу Табакову. Проститься с легендарным артистом приехала, кажется, вся актерская Москва – те, с кем он работал, дружил, кого учил. Среди последних – 49-летний Филипп Янковский ("Таинственная страсть", "Любовь с акцентом"). Он, как и мэтр, родом из Саратова. В 1990 году окончил курс Олега Табакова в школе-студии МХАТ.

"Олег Павлович – мой учитель, которого я очень сильно любил, – рассказал Янковский в интервью Dni.Ru. – Когда из жизни ушел мой отец (Олег Янковский скончался в 2009 году от онкологии. – Прим. ред.), Табаков стал мне вторым папой. Я его очень сильно любил, многим ему обязан. Он был легендой, целой эпохой. Смерть его невозможно принять".



Напомним, что 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис – заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря – артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа.

