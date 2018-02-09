Яббарова из "Дома-2" объявили в розыск

Участник реалити-шоу задолжал большую сумму. Теперь ему придется несладко.

На телепроект "Дом-2" Илья Яббаров пришел в апреле 2015 года к Камиле Коробейниковой, однако его первыми серьезными отношениями стал роман с Александрой Гозиас. Некоторое время девушками Ильи были Анна Белякова, Светлана Кальметова и Ольга Рапунцель, однако ничего серьезного из этого не получилось. После стычки с Кристиной Дерябиной парня и вовсе погнали с проекта. Правда, потом он туда несколько раз возвращался.

Вот и сейчас он находится в "Доме-2". Правда, цель у него, очевидно, далекая от задач проекта. Строить любовь ему сейчас не нужно, на шоу он скрывается от... судебных приставов. В связи с неуплатой алиментов – задолжал свыше 100 тысяч – Яббаров даже объявлен в розыск.

Причем мать Ильи заявила, что дома его не было и, мол, искать его надо в ближнем Подмосковье, в районе реки Истра. Там, примерно в полукилометре от въезда на мост близ деревни Лешково, и расположена знаменитая поляна, на которой находятся и стройка, и жилые помещения, и лобное место проекта "Дом-2". "В адрес телеканала ТНТ, а также телепроекта "Дом-2" были направлены запросы о предоставлении сведений о доходах за период его участия на проекте", – цитирует судебных приставов журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

Публикация от ИЛЬЯ ЯББАРОВ (@yabbarov_555) Янв 11, 2018 в 12:52 PST

В управлении ФССП по Саратовской области, где прописан Яббаров, сообщили, что знаменитость теперь не сможет выезжать из страны, а значит, Сейшельские острова закрыты для Ильи. Более того, действие его водительских прав также временно приостановлено. Значит, покинув "Дом-2", Яббаров не сможет вернуться на пост начальника транспортного управления телестройки.