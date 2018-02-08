У особенной дочери Хакамады нашли рак

В студии программы "Пусть говорят" Ирина Хакамада рассказала о непростой судьбе своей дочери Маши. Несколько лет назад девушке поставили страшный диагноз – рак.

Маша появилась на свет в 1997 году. К тому моменту Ирина была в браке с четвертым супругом Владимиром Сиротинским. О том, что у девочки обнаружили синдром Дауна, политик узнала еще во время беременности.

Хакамада несмотря на страшный прогноз оставила ребенка. Однако она боялась рассказывать об особенностях своей малышки, так как общественность могла жестоко отнестись к девочке. Спустя время Ирина набралась храбрости и стала брать дочку в кино и театр.

"Я поняла, что Маша любит сцену, она хорошо танцует, играет в театре. Дико общительная, хорошо говорит, красивая. Что ее скрывать? Пусть девушка балдеет, она женщина", – объяснила Хакамада.

Однако это не единственная трудность, с которой Ирине пришлось столкнуться. В 2004 году, когда она баллотировалась на президентский пост, случилось ужасное. Медики обнаружили у Маши рак. Хакамада не могла оставить политическую карьеру. В этот момент ее поддержал муж.

"Если не будешь делать то, что нравится, то не будет сумасшедшей энергии, мы ее не вытянем. Лучше иди в президентскую кампанию, мы будем помогать", – пересказала политик фразу супруга.

По словам Ирины, это был очень сложный период. Ночью она приходила в больницу, а днем занималась делами. Но произошло чудо. Когда президентская кампании подошла к концу, у Маши началась ремиссия, болезнь отступила.

Отметим, что Мария Сиротинская живет полной жизнью. У нее есть молодой человек – спортсмен по имени Влад. Они познакомились в театре и сразу поняли, что предназначены друг другу судьбой.

