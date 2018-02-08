Сын Ольги Бузовой произвел фурор

Эксклюзив Интервью Звезда "Голоса" покинула Россию после выходки Градского Песков набил тату в интимном месте Дом-2

Выбор читателей

Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
Малахов выдал сенсационные данные об изнасиловании Шурыгиной
Постаревшая Кудрявцева шокировала странным видом
Съемки программы Шепелева "На самом деле" отменили из-за дикого скандала
партнеры
Четверг 8 февраля
Лента новостей
18:10
Москвич пырнул ножом соседку по квартире
17:42
В пожаре под Москвой погибли люди
17:27
Самые красивые россиянки на Олимпиаде
17:24
В Германии признали Крым российским
17:01
Как преодолеть страдания и боль
16:48
Найден неожиданный способ побороть стресс
16:30
Соблазнительные фото сексуальной ведущей прогноза погоды
16:16
"КОРТРОС" назвал победителя премии "Headliner года"
16:08
Москва примет форум по развитию парламентаризма
16:02
Госдума сократила расходы на командировочные
16:00
Россияне одержали первую победу на Олимпиаде
15:53
Кто ответит за публичную порку министра экономики
15:36
Мужчина выиграл в лотерею миллион долларов и убил себя
15:34
Эксперты: Действия Банка России напоминают рейдерство
15:32
Госдума сэкономила более 6 миллионов рублей
15:08
Нечего писать: анкета Путина лишила ЦИК дара речи
14:58
Ради квартиры девушка организовала убийство сестры
14:41
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
14:33
Самые сексуальные сцены в истории кино
14:15
Расписание Олимпиады в Пхенчхане
13:57
Вейперов предупредили о страшной болезни
13:56
Лукашенко дал громкое обещание Путину
13:53
Хозяина квартиры и его соседа жестоко убили под Москвой
13:48
Пиво лечит от смертельных болезней
13:28
CAS поставил крест на двух лучших конькобежцах России
13:10
Российскую артистку выгоняют из Египта за разврат
12:58
В России умер десятикратный чемпион мира
12:43
МОК подло наживается на запрете российского флага
12:35
В подвале салона красоты в Петербурге две недели гнили трупы пяти собак
12:25
Виллу Грудинина на элитном испанском курорте показали на видео
12:12
В сборной Канады рассказали о конфликте с россиянами
12:10
Галкин показал Малышеву в туалете
12:03
Европейские пластиковые бутылки смертельно опасны для россиян
11:46
Песков побоялся высказаться о поездке Собчак в США
11:39
Илон Маск снял НЛО на видео
11:39
"Мы и гвозди переварить можем": россиянка наплевала на вирус в Пхенчхане
11:38
Следом за Маликовым о сыне от сурмамы заявил Солнцев из "Дома-2"
11:21
Брэд Питт разбился в ДТП
11:11
Насильник Семенов финансово поддержал безработных Шурыгиных
11:04
Фото полуголой "мисс Англия" после родов выложили в Сеть
10:44
Избалованный трехлетний китаец застрял головой в горшке (видео)
10:33
Солдаты ВСУ отказались кричать "Слава Украине!"
10:17
Европа заговорила о войне с Россией
10:13
Похабное фото мужа Наташи Королевой ввергло в шок
10:06
Канадцы извинились за отношение к россиянам на Олимпиаде
09:52
В Южной Корее продолжили издевательства над спортсменами из России
09:45
Собянин гордится московскими строителями
09:40
Названы провоцирующие рак груди продукты
09:39
Пожар в кемеровском общежитии попал на видео
09:30
Под Красноярском нелегалы устроили бунт
09:21
Теплоход с пассажирами застрял во льдах Охотского моря
09:17
Бондарчук променял Андрееву на Пугачеву
09:12
Преобразившаяся Пугачева сияла рядом с Бондарчуком
09:09
Жадный муж тайно продал почку своей благоверной
09:08
США нанесли ракетный удар по союзникам России
09:08
Пассажиры пожаловались на сбой в московском метро
09:01
Грузовик попал в смертельное ДТП в Москве
08:57
Под Иркутском при пожаре в поезде погиб человек
08:36
Олимпиада для России стартовала со звонкой пощечины от США
08:36
Бузова облысела из-за взбесившегося Харламова
08:35
Москвичи пережили самую холодную ночь за зиму
08:29
Маньяк среди нас: в России впервые освободили пожизненно осужденного
08:13
"Я политический деятель": Ксения Собчак обиделась на сравнение с Пэрис Хилтон
07:50
В Минске умерла звезда фильма "Белые росы"
22:04
Волочкова выставляет своего ребенка напоказ
21:52
Мастурбация доводит до неожиданной кончины
21:42
Cамый сексуальный мужчина шоу-бизнеса
21:30
Одиночество оказалось опаснее табака и алкоголя
21:24
Бузова объявила себя дочкой Пугачевой
21:02
В Москве маршрутка влетела в стоящий на остановке автобус
20:56
Пхенчхан для чайников: что нужно знать об Олимпиаде-2018
20:49
Мечтающие о жизни в Европе украинцы выдают себя за геев
20:39
Барановская залезла в штаны к 72-летнему миллионеру
20:17
Монах воровал влажные женские трусики
20:00
Наглый украинский посол взбесил немецких депутатов
19:49
Жена сцепилась из-за Прилучного с пышногрудой ведущей Первого канала
19:15
Обвиняемую в мошенничестве замминистра из Татарстана нашли мертвой
19:12
Как покупать лучшие товары и экономить
19:03
Россияне могут лишиться легального алкоголя
18:52
Безумные регионы: водитель"КамАЗа" случайно убил автомобилиста
18:48
Вечеринка звезды "Дома-2" закончилась грязной оргией
18:40
Москвичей отправляют в "Магадан"
18:29
Чем полезны путешествия в одиночестве
17:53
Трамп помогает национализировать российскую бизнес-элиту
17:36
Под Москвой семилетняя девочка пырнула ножом пьяного отца
17:32
"Фарс и пощечина": немецкий биатлонист разочарован безнаказанностью России
17:24
Оплатить госуслуги теперь можно в МФЦ
17:16
Москвичка избила охранника супермаркета
17:00
Корчевников похвастался вылизыванием мохнатой киски (видео)
16:56
Задолжавший сибиряк прикинулся картофелем
16:52
Сестра отказалась звать Лопыреву на свадьбу
16:30
Знойное видео Заворотнюк и ее мужа на Мальдивах
16:27
Неосвоившие бюджетные деньги чиновники поразили Путина
15:56
Секс-кукол научили мыть посуду
15:41
Москвичка-инвалид требует с McDonald's 500 тысяч за сломанную руку
15:38
Как Москва справляется с уборкой снега
15:30
Оскандалившийся Корчевников дал сдачи Кудрявцевой
15:22
Российская фигуристка объявила бойкот Олимпиаде
14:54
Притворившийся мертвым волк едва не загрыз охотника
14:54
Москвич убил автомойщика за отказ принять его BMW (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская подает в суд на оболгавшего ее Джигарханяна
Страшная болезнь Цымбалюк-Романовской обострилась после развода
Изменившая внешность Бузова вызвала ажиотаж
Шепелева пристыдили за скандал с Фриске
Брошенная Цымбалюк-Романовская переплюнула изнасилованную Шурыгину
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
Шоу-бизнес

Сын Ольги Бузовой произвел фурор

Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
На телеканале ТНТ состоится бенефис Ольги Бузовой. В передаче покажут даже повзрослевшего сына поющей ведущей.
прочитано 22402 раза

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова опубликовала видео. Это оказался анонс нового выпуска скандально известного телепроекта "Дом-2". Дело в том, что в рамках шоу состоится бенефис Ольги Бузовой. "Это будет самый семейный, очень добрый и невероятно искренний выпуск", – пообещала в подписи к ролику начинающая певица.

ПО ТЕМЕ

Бузова облысела из-за взбесившегося Харламова

Бузова объявила себя дочкой Пугачевой

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Ведущими бенефиса стали Андрей Черкасов и Влад Кадони. В ролике последний объявил: "Сейчас в этой студии появится сын Ольги Бузовой". Далее камера переключилась на лучшую подругу поющей ведущей Ольгу Десятовскую. Девушка появилась в студии с мальчиком, который преподнес Бузовой цветы. Та его обняла и поцеловала.

Отметим, что пронырливые журналисты уже выяснили, что речь идет о крестном сыне Ольги Бузовой. В марте ему исполнится семь лет. Однако поклонники не поняли, что речь – о крестнике Бузовой, и абсолютно серьезно решили, что Кадони рассекретил ее сына.

"Оль, у тебя сын есть??? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Оли есть сын?", "сын???", "У тебя есть сын?", "У нее че сын есть", "Я впервые узнала что у Оли есть сын. Реально я а шоке", "У тебя есть сын? Чтооо??😶😶😶", "У нее есть сын?" – наперебой стали спрашивать поклонники в комментариях.

Впрочем, нашлись фанаты, которые тут же ответили на все вопросы, объяснив, что речь идет о крестном сыне Ольги Бузовой. Другие пользователи Сети раскритиковали шоу, хотя оно еще не вышло в эфир. "Снимать не чего. Уже про ведущих снимают", "Семейный??? не мужа не детей... какой семейный вечер?Бородина больше подходит под этот вечер", "На нее звезды уже внимания не обращают уже сама про себя передачу сочиняет чтоб хоть как то застав тут посмотреть на неё 😂 такое унижение", – высказали свое мнение пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева8 февраля 2018, 14:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развратный отдых Бузовой в Таиланде

567

комментарии

Политика

Лукашенко дал громкое обещание Путину
Песков побоялся высказаться о поездке Собчак в США
Наглый украинский посол взбесил немецких депутатов
Киев назвал виновных в "сдаче" Крыма

Шоу-бизнес

Сгорающий от желания Яббаров из "Дома-2" выстрелил в возлюбленную-недотрогу
Дитковските вывела в свет мать и красавца-брата
Беременная Кейт Миддлтон застряла в решетке
Цымбалюк-Романовская облачилась в траур после потери Джигарханяна

Проишествия

Российскую артистку выгоняют из Египта за разврат
Избалованный трехлетний китаец застрял головой в горшке (видео)
Жадный муж тайно продал почку своей благоверной
США нанесли ракетный удар по союзникам России

Lifestyle

У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Самые сексуальные сцены в истории кино
Звезде сериала "Вечный зов" отказались платить пенсию
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Шоу-бизнес

Босоногая Наталья Рудова без белья залезла в сугроб

Артистка шокировала поклонников новым роликом
Политика

Нечего писать: анкета Путина лишила ЦИК дара речи

Комиссия удивила журналистов лаконичностью
Шоу-бизнес

Беременная Кейт Миддлтон застряла в решетке

Ожидающая третьего ребенка герцогиня попала в неловкую ситуацию
Шоу-бизнес

Дитковските вывела в свет мать и красавца-брата

Актриса появилась на публике со своими родными

Гороскоп

Волочкова выставляет своего ребенка напоказ
Панина после грязных выходок просят остановиться
Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
Что ждет сына Дмитрия Маликова

Фоторепортажи

Бондарчук променял Андрееву на Пугачеву
Тонева в кокетливом белье появилась на красной дорожке
Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады
Райский отдых красавицы-дочки Славы

Спорт

Расписание Олимпиады в Пхенчхане
CAS поставил крест на двух лучших конькобежцах России
МОК подло наживается на запрете российского флага
"Мы и гвозди переварить можем": россиянка наплевала на вирус в Пхенчхане

Регионы

Безумные регионы: водитель"КамАЗа" случайно убил автомобилиста
Задолжавший сибиряк прикинулся картофелем
Неосвоившие бюджетные деньги чиновники поразили Путина
Москвич убил автомойщика за отказ принять его BMW (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru