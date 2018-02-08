Сын Ольги Бузовой произвел фурор

На телеканале ТНТ состоится бенефис Ольги Бузовой. В передаче покажут даже повзрослевшего сына поющей ведущей.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова опубликовала видео. Это оказался анонс нового выпуска скандально известного телепроекта "Дом-2". Дело в том, что в рамках шоу состоится бенефис Ольги Бузовой. "Это будет самый семейный, очень добрый и невероятно искренний выпуск", – пообещала в подписи к ролику начинающая певица.

Ведущими бенефиса стали Андрей Черкасов и Влад Кадони. В ролике последний объявил: "Сейчас в этой студии появится сын Ольги Бузовой". Далее камера переключилась на лучшую подругу поющей ведущей Ольгу Десятовскую. Девушка появилась в студии с мальчиком, который преподнес Бузовой цветы. Та его обняла и поцеловала.

Отметим, что пронырливые журналисты уже выяснили, что речь идет о крестном сыне Ольги Бузовой. В марте ему исполнится семь лет. Однако поклонники не поняли, что речь – о крестнике Бузовой, и абсолютно серьезно решили, что Кадони рассекретил ее сына.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 8, 2018 в 2:15 PST

"Оль, у тебя сын есть??? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Оли есть сын?", "сын???", "У тебя есть сын?", "У нее че сын есть", "Я впервые узнала что у Оли есть сын. Реально я а шоке", "У тебя есть сын? Чтооо??😶😶😶", "У нее есть сын?" – наперебой стали спрашивать поклонники в комментариях.

Впрочем, нашлись фанаты, которые тут же ответили на все вопросы, объяснив, что речь идет о крестном сыне Ольги Бузовой. Другие пользователи Сети раскритиковали шоу, хотя оно еще не вышло в эфир. "Снимать не чего. Уже про ведущих снимают", "Семейный??? не мужа не детей... какой семейный вечер?Бородина больше подходит под этот вечер", "На нее звезды уже внимания не обращают уже сама про себя передачу сочиняет чтоб хоть как то застав тут посмотреть на неё 😂 такое унижение", – высказали свое мнение пользователи Сети.