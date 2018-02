Виктория Лопырева готова стать мамой

Поклонники поздравляют Викторию Лопыреву с принятием очень важного решения. По мнению народа, модель готова стать мамой.

Такой вывод общественность сделала, увидев на странице Вики в Instagram новое фото. Снимок модель сопроводила надписью, сделанной на английском: "My pheromones, you wear them well…".

Слово "феромоны" очень удивило поклонников Лопыревой. Фанаты светской дивы сразу же полезли в Википедию, где феромоны толкуются как "специальные вещества, которые вырабатываются всеми живыми существами для привлечения особей противоположного пола и информировании их о готовности к размножению".

Обрадовавшись народ сделал вывод – Виктория готова к тому, чтобы стать мамой. Многие даже предположили, что свое послание модель адресовала Николаю Баскову. Однако его реакция на признание возлюбленной пока неизвестна, пишет "Комсомольская правда".

Пост собрал больше 33 тысяч "лайков" и полторы сотни комментариев. "Вика , вы потрясающая девушка! И вы большая молодец", "Бессовестно эротична", "Самая красивая женщина", – написали фолловеры под постом Лапыревой.