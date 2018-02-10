Геи встретили поющую Бузову истошным криком
Роликами с выступления Ольги буквально завален Instagram. Ее встречали овациями как в Ледовом, так и в клубе.
Судя по видео, Бузова отдавала зрителем всю себя. Певица активно двигалась в компании парней из подтанцовки, и еще иногда пела в микрофон. Пела, как сочли зрители, под фонограму, но это никого не огорчило. Напротив поклонники активно поддерживали свою любимицу с первых секунд выступления.
Когда Ольга только вышла на сцену, зал встретил ее диким, истошным криком. Бузова буквально взорвала гей-клуб.
Поклонники звезды "Дома-2" после выступления активно обсуждали концерт в Сети. Большинство сошлось во мнении, что Ольга в тот вечер была неподражаема.
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