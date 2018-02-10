Геи встретили поющую Бузову истошным криком

Ольга Бузова дважды за вечер выступила в Санкт-Петербурге. Насладиться вокальными данными артистки смогли зрители концерта Big Love Show, который проходил в Ледовом дворце, а чуть позже и посетители известного в городе гей-клуба.

Роликами с выступления Ольги буквально завален Instagram. Ее встречали овациями как в Ледовом, так и в клубе.

Публикация от DMC Max Magnum (@dmcmagnum) Фев 9, 2018 в 11:12 PST

Судя по видео, Бузова отдавала зрителем всю себя. Певица активно двигалась в компании парней из подтанцовки, и еще иногда пела в микрофон. Пела, как сочли зрители, под фонограму, но это никого не огорчило. Напротив поклонники активно поддерживали свою любимицу с первых секунд выступления.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 9, 2018 в 10:47 PST

Когда Ольга только вышла на сцену, зал встретил ее диким, истошным криком. Бузова буквально взорвала гей-клуб.

Поклонники звезды "Дома-2" после выступления активно обсуждали концерт в Сети. Большинство сошлось во мнении, что Ольга в тот вечер была неподражаема.