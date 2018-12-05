Счастье и роскошь: подробности родов Боярской

Елизавета Боярская во второй раз стала мамой. 5 декабря актриса родила сына. Новорожденный и счастливая мать чувствуют себя отлично.

Двоюродная сестра Михаила Боярского Екатерина не побежала в клинику, чтобы посмотреть на малыша. Решила дождаться, пока его привезут домой, призналась она порталу Teleprogramma.Pro. "Пока не видела новорожденного, рано еще, только родился", – сказала Екатерина.

Со звездной роженицей всю ночь была ее мать – актриса Лариса Луппиан. Она покинула клинику только утром, убедившись, что с дочкой и внуком все в порядке. Позже Лариса рассказала, что малыш родился доношенным и здоровым, его рост – пятьдесят сантиметров, мама тоже чувствует себя прекрасно.

Брат Елизаветы, Сергей Боярский, пока шлет поздравления с радостным событием из Москвы. "Да, Лиза родила мальчика, здорового, сына второго. Я ее с этим поздравляю, остальные комментарии уже у родителей. Поздравляю своих родителей, и Лизу, и Максима. Это долгожданное наше прибавление в семье. Я в Москве, поэтому я не имею возможности сейчас к ней заехать, но обязательно потом", – рассказал Пятому каналу дядя новорожденного.

Для Елизаветы Боярской и ее мужа Максима Матвеева это второй ребенок. У малыша, которого, по слухам, собираются назвать Григорием, есть 6-летний брат Андрей. Актриса не собирается долго сидеть в декретном отпуске – Елизавета намерена вернуться на сцену уже в январе.

Знаменитый отец Елизаветы часто говорил, что мечтает о многочисленных внуках. Правда, Михаил Боярский ожидал, что у наследницы родится дочь. Но и мальчику тоже рад. Любимец Михаила Сергеевича – старший внук Андрей – иногда даже появляется с "Д'Артаньяном всея Руси" на фестивальных красных дорожках.