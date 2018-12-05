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Шоу-бизнес

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" разревелась из-за смертельного диагноза

Кадр из фильма "Взятка" (2018)
Смерть матери стала большим ударом для звезды сериала "Полицейский с Рублевки". Сергей Бурунов не смог сдержать слезы, вспомнив о трагедии во время интервью с блогером Юрием Дудем.
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Актер Сергей Бурунов, известный зрителю по таким сериалам, как "Полицейский с Рублевки" и "Домашний арест", стал новым героем YouTube-шоу "вДудь". Разговор дался артисту нелегко – была затронута тяжелая для Сергея тема.

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Актер расчувствовался, когда вспомнил о покойной матери, которая умерла в 2010 году от рака. Бурунов признался, что потеря родного человека стала для него настоящей травмой, с которой он не мог справиться больше года.

По словам Бурунова, у него с матерью были разные отношения - от и искренней любви до полного непонимания. Однако ее смерть стала для Сергея огромным ударом. "Страшно то, что когда уходит твой близкий человек – ты сидишь и ничего не можешь сделать. Год после смерти мамы я вообще не помню. Что-то было, но я не помню, все было черно-белое. Приходишь домой и либо бухаешь, либо воешь", – рассказал актер.

Сергей добавил, что до сих пор не знает, как с этим жить. "А все эти сказочки про время, что оно лечит... Да ни *** оно не лечит! Только калечит", – не сдержался Бурунов. Артист уверен, что ближе матери человека у него никогда не будет. По словам Бурунова, боль никуда не уходит – она просто притупляется.

Сергей Бурунов также рассказал Дудю, что как-то должен был принимать участие в съемках на Украине. Артист был утвержден в крупный проект, но из-за вооруженного конфликта в стране все отменилось. Как рассказал актер, 2014 и 2015 годы стали для него достаточно тяжелыми. Продюсеры считали его мастером пародийного жанра и не брали в серьезные проекты. Однако, по словам Бурунова, все изменилось благодаря роли полковника МВД Володи Яковлева в телевизионном сериале "Полицейский с Рублевки".

Автор: Андрей Евлампиев5 декабря 2018, 16:26
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