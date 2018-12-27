Выпивающий с девушками Рыбин провел ночь в подъезде
Рыбин сообщил, что планирует встречать Новый Год в компании друзей. "Насчет "пьяно" — вряд ли. А вот сытно, весело, нарядно – да", – заявил он.
Музыкант рассказал, что в его семье бытует необычная праздничная традиция. Каждый год он и его супруга певица Наталья Сенчукова посещают один и тот же ресторан корейской кухни. Знаменитости обязательно заказывают острого осьминога. По словам Виктора, этой традиции уже более 20 лет.
Также певец вспомнил, как в конце 70-х провел самую необычную новогоднюю ночь. Из-за лютого мороза ему с приятелями пришлось праздновать в подъезде.
"Было холодно в Москве, -41 градус. Мы бегали из подъезда в подъезд, чтобы добраться до места встречи, потому что девчонки все модничали и пришли в капроновых колготках. В какой-то момент у них уже сил не было бежать, и мы в подъезде выпили шаманское, запили вином и сидели до утра", – цитирует артиста Пятый канал.
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