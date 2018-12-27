Forbes назвал самого переоцененного актера Голливуда

Опубликован новый рейтинг самых переоцененных актеров Голливуда. Его составил журнал Forbes, сообщает телеканал "360".
Звезды отбирались по принципу рентабельности от съемок в фильмах – эксперты издания считали, сколько тот или иной актер принес фильму на один доллар из своего гонорара. В результате Мэттью Макконахи признали самым переоцененным актером Голливуда. За ним идет Кристиан Бейл, а Мэтт Дэймон замыкает тройку.
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