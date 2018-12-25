"Завел третью семью": признание Панкратова-Черного впечатлило Корчевникова

Александр Панкратов-Черный стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артист рассказал ведущему Борису Корчевникову о любимой жене Юлии.

Панкратов-Черный дебютировал в 1978 году, снявшись у Андрея Кончаловского в "Сибириаде". Несмотря на отличный карьерный старт, Александр годами сидел без работы. Устав от отказов, артист хотел бросить профессию. Однако ему повезло: Карен Шахназаров пригласил его сняться в картине "Мы из джаза". Также актер заполнился зрителям своими ролями в фильмах "Жестокий романс", "Батальоны просят огня", "Забытая мелодия для флейты".

Еще во время учебы в театральном институте Панкратов-Черный познакомился с будущей женой Юлией. Ее отец был знаменитым советским кинооператором, который работал в кинокартинах "Высота" и "Судьба человека".

"Ох, как я сватался! Я приезжал к будущей теще, одалживал 10 рублей до стипендии. На эти деньги я покупал цветы, шампанское, шоколад и являлся в дом. У Владимира Васильевича сначала сложилось впечатление, что я из обеспеченной семьи. Он не хотел отдавать ее за меня. С тестем помирились через 16 лет, когда родился сын", – рассказал артист.

Не смотря на протесты родителей, Юлия ушла из семьи. В течение многих лет она поддерживала мужа. "Юля прощала мне все и вся. Она для меня святая. Я уходил, возвращался, а она мне все прощала. Да, часто уходил, мне было ее жалко. Я иногда по три, по пять лет сидел без работы. Я даже хотел уходить из кино, Карен Шахназаров спас", – рассказал Александр.

Когда артисту был 31 год, у них с Юлией родился сын Владимир. Ему не было и 35 лет, а он уже пережил два инфаркта, но в самую трудную минуту рядом с ним всегда оказывалась его жена. Примечательно, что артист женился на своей возлюбленной лишь спустя 40 лет совместной жизни.

"Я как-то чувствовал себя виноватым в ее судьбе, мне иногда приходило в голову, что я испортил ей жизнь. Я уходил и старался другую семью завести, третью, но потом возвращался к ней, а она – ко мне", – рассказал Александр Панкратов-Черный. Терпение супруги легендарного артиста впечатлило Бориса Корчевникова.