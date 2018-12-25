Матерящие друг друга Шнуров и Собчак могут лишиться заработанного

Некоторые отечественные звезды забывают, что известность накладывает на них определенную ответственность. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян знает, как научить знаменитостей думать о своей аудитории.

Поведение некоторых звезд в соцсетях стало предметом для дискуссии. Употребление ненормативной лексики теми, кто способен влиять на неокрепшие умы детей и подростков, заставило общественников задуматься.

"Участвовал вчера на ТВ в дискуссии о мате среди артистов. То, что Шнур его сделал для себя родным, уже все привыкли, но тот факт, что ему уподобляются другие публичные личности вступая с ним в виртуальный диалог это уже перебор по всем параметрам. Я предлагаю ввести многомиллионные штрафы в отношении всех публичных людей, которые открыто употребляют мат у себя в социальных сетях. У них десятки, сотни тысяч и даже миллионы подписчиков, среди которых наверняка немало детей и подростков, а они открыто используют нецензурную брань. Вот Собчак тоже на днях "отличилась". Ксюша вообще к мату прибегает довольно часто, судя по ее страничке в Instagram. Вот именно ее и Шнура я бы хотел привести в пример из-за кого стоит ввести эти штрафы с публичных людей за мат в их публикациях в социальных сетях", – отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".

Напомним, на днях в личном микроблоге лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал довольно ироничное стихотворение, посвященное Ксении Собчак. Поэзия была немного приправлена всем известным матерным выражением. Вскоре после выступления артиста телеведущая, не сдерживая эмоций, написала пост в своем аккаунте, где нецензурно прошлась по Сергею. Более того, в конце она прямо указала, что посвятила эту запись ему.