Бывшая Шнурова влезла в скандал с Собчак и Виторганом

Экс-супруга лидера группы "Ленинград" прокомментировала пост ведущей в Instagram. Матильда Шнурова понимает ситуацию Ксении Собчак.

Ранее Собчак поделилась в соцсети своими мыслями по поводу сплетен о ее отношениях с мужем Максимом Виторганом. Она попросила людей не вмешиваться в их личную жизнь и не судить. "Это не ваше дело", – написала Ксения.

Пост вызвал бурную реакцию фолловеров и собрал множество комментариев. Примоединилась к обсуждению и бывшая жена Сергея Шнурова, развод которой вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Россияне очень эмоционально и активно обсуждали ее расставание с супругом и смаковали подробности их отношения. "Ох, как я понимаю)", – написала Матильда Ксении.

Собчак предложила пользователям соцсети жить своей жизнью и позволяйте тоже самое делать другим. "Пусть у каждого будет свобода делать свое", – резюмировала Собчак. Многие согласились со знаменитостью. Но были и те, кто считает, что звездный статус Ксении провоцирует подобные обсуждения. К тому же, поклонники переживают за сохранение семьи Собчак и Виторгана.

Как писали "Дни.ру", ходят слухи, что телеведущая, по словам инсайдеров, теперь проводит свободное время с новым избранником – режиссером Константином Богомоловым. Виторган же выложил в своем профиле фото без обручального кольца, тогда как раньше его не снимал.