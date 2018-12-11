Скандал с госпитализацией матери Ефремова получил неожиданный поворот

Михаил Ефремов опроверг сообщения СМИ о скандале, который он якобы учинил в больнице. Что касается его матери Аллы Покровской, то она проходит плановое обследование. Известного актера в непростой ситуации неожиданно поддержал эксперт Вадим Манукян.

Михаил Ефремов заверил, что никаких инцидентов с затруднением доступа в медицинское учреждение у них не было. "Все у нас хорошо, все в порядке", – подчеркнул артист. По его словам, Алла Покровская проходит обследование. Слова актера подтвердили в МХТ имени Чехова.

Заслуженный артист опроверг сообщения о скандале. "То, что нас не пускали, это бред", – заявил Ефремов. Хотя, даже если и был разговор на повышенных тонах, в такой ситуации артиста понять можно, отметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Алле Борисовне Покровской желаю скорейшего выздоровления. А вот Михаил Олегович своими односложными ответами типа "Это бред" и "По барабану" уже не удивляет. Если честно, даже если имел место скандал, я его в данном случае понимаю. Когда на кону здоровье твоей матери, тут уже не до расшаркивания и не до сантиментов", – сказал эксперт в интервью "Дни.ру".

Манукян напомнил о роли Покровской в сериале "Следствие ведут знатоки", которая ему очень нравится. В эпизоде "Ответный удар" актриса играла Машеньку, жену Баха. Роль получилась очень пронзительная и насыщенная. "Михаилу Олеговичу – выдержки и терпения, Алле Борисовне – здоровья", – заключил эксперт.

Ранее появились сообщения об очередном инциденте с участием Ефремова. По рассказам очевидцев, визит в больницу для актера завершился скандалом, который он устроил из-за того, что ему в течение нескольких минут не давали въехать на автомобиле на территорию медицинского учреждения.

В больницу Ефремов привез свою мать – народную артистку РСФСР Аллу Покровскую. По словам врачей, причиной госпитализации актрисы стали сильные боли в спине. После оказания первой медицинской помощи и осмотра ее отправили в неврологическое отделение, где сейчас проводят необходимые процедуры, передает Teleprogramma.pro.

Алле Покровской исполнился 81 год. Известная советская актриса снялась в таких картинах, как "Следствие ведут знатоки", "Охота на лис", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой".

