Отправивший мать в больницу Ефремов устроил дебош

Михаил Ефремов устроил скандал в одной из московских клиник. Артиста и его мать долго не пускали на территорию больницы.

Сегодня, 10 декабря, народная артистка Алла Покровская оказалась в больнице. Пожилую женщину привез в лечебное учреждение сын – заслуженный артист Михаил Ефремов.

Как сообщают очевидцы, Михаил был раздражен, дебоширил. Его автомобилю в течение нескольких минут не давали проехать на территорию больницы. Заминка вывела знаменитость из себя.

По словам медиков, причиной госпитализации Покровской стали боли в спине. После осмотра артистку перевели в неврологическое отделение, где сейчас она проходит плановое обследование.

"Алла Борисовна находится на плановом обследовании, которое давно было запланировано с учетом ее занятости в репертуаре. Никаких особых беспокойств по поводу состояния ее здоровья нет", – заявила представитель МХТ имени Чехова.

Напомним, в этом году Алле Покровской исполнился 81 год. Артистка известна публике ролями в фильмах: "Следствие ведут знатоки", "Охота на лис", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой". Также знаменитость много лет преподает в школе-студии МХАТ. В 1976 году Покровская стала женой легендарного артиста Олега Ефремова, которому подарила сына Михаила. Об этом сообщает StarHit.