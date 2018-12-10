Отправивший мать в больницу Ефремов устроил дебош
Сегодня, 10 декабря, народная артистка Алла Покровская оказалась в больнице. Пожилую женщину привез в лечебное учреждение сын – заслуженный артист Михаил Ефремов.
Как сообщают очевидцы, Михаил был раздражен, дебоширил. Его автомобилю в течение нескольких минут не давали проехать на территорию больницы. Заминка вывела знаменитость из себя.
По словам медиков, причиной госпитализации Покровской стали боли в спине. После осмотра артистку перевели в неврологическое отделение, где сейчас она проходит плановое обследование.
"Алла Борисовна находится на плановом обследовании, которое давно было запланировано с учетом ее занятости в репертуаре. Никаких особых беспокойств по поводу состояния ее здоровья нет", – заявила представитель МХТ имени Чехова.
Напомним, в этом году Алле Покровской исполнился 81 год. Артистка известна публике ролями в фильмах: "Следствие ведут знатоки", "Охота на лис", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой". Также знаменитость много лет преподает в школе-студии МХАТ. В 1976 году Покровская стала женой легендарного артиста Олега Ефремова, которому подарила сына Михаила. Об этом сообщает StarHit.
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