Что стало с головой Саши Бортич
24-летняя Александра отрезала челку и, судя по всему, нарастила волосы. Ведь еще недавно она носила каре. А теперь Александра вновь предстала с локонами ниже плеч.
"Настроение Леголас", – подписала снимок актриса, намекая на свое сходство с персонажем Орландо Блума во "Властелине колец". Отметим, что Бортич не боится экспериментировать со внешностью. Так, во время работы над фильмом "Я худею" звезда сначала набрала, а в процессе съемок скинула около 20 килограммов.
Что касается личной жизни, то здесь она любит сохранять загадку. Однако некоторая информация все же оказывается доступной.
Как писали "Дни.ру", Александра Бортич встречается с молодым предпринимателем Евгением Савельевым. Он является сыном Валерия Савельева, главы инвестиционной группы AVS Group и члена Палаты представителей заксобрания Свердловской области.
Сегодня Александра очень востребована в кино. Она признана женщиной года за роль в фильме "Я худею". Тем не менее, по признанию Бортич, на красной дорожке она до сих пор чувствует себя неловко.
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