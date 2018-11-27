У актрисы Бортич роман с сыном депутата
Евгений – сын Валерия Савельева, главы инвестиционной группы
AVS Group и члена Палаты представителей заксобрания Свердловской области. Он
полностью соответствует описанию внешности идеального мужчины – как его с
недавних пор представляет Бортич: зеленые глаза, каштановые волосы, борода – "и он самый крутой мужик на свете".
Евгений раньше думал пойти по стопам отца – сделать карьеру на государственной службе. Однако потом решил заняться бизнесом. Как рассказывал предприниматель в интервью Forbes, в 2015 году он вдохновился уроками профессора МХАТ Виктора Мархасева и решил создать школу ораторского искусства "Король говорит", пишет издание Super.
Александра Бортич о личной жизни предпочитает не распространяться. Известно лишь, что актриса долгое время встречалась с актером Ильей Маланиным. После того как они расстались, артистка вышла замуж за рэпера Меззу Ароновского (Вячеслава Воронцова). С ним она также развелась летом 2018-го.
Александра – одна из самых популярных российский актрис. Она признана женщиной года за роль в фильме "Я худею". Как отмечает издание, новые картины с участием Бортич выходят едва ли не каждый месяц. Тем не менее, как признается 24-летняя актриса, на красной дорожке она до сих пор чувствует себя неловко.
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