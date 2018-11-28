Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 ноября 2018 года

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Среда 28 ноября
Лента новостей
18:58
В Нижнем Новгороде перевернулся внедорожник (фото)
18:48
В ростовской больнице обокрали лежащего без сознания пациента
18:44
Обрызгали ядом: украинцы напали на военного эксперта в прямом эфире
18:05
Спикер парламента Словакии заявил о недоверии властям Украины
17:48
Михалков довел украинцев до бешенства
17:07
Во вспышке терроризма в Москве нашли украинский след
16:55
Погиб человек: на севере России разбился вертолет
16:42
В Москве обстреляли автобус с пассажирами
16:38
"Молодая гвардия" подарила галстук провокатору Порошенко
16:37
Путин высказался о своем уходе
15:57
В Москве нашли управу на распоясавшегося Порошенко
15:56
"Мы переспали": похотливый Блюменкранц быстро нашел замену брошенной жене
15:50
Младенцы на завтрак: в России выдали страшную тайну Порошенко
15:48
Эксперт: неверные супруги гробят свой организм
15:44
У москвичей появилась паназиатская "ДНК"
15:31
Единороссы проверили качество "незамерзайки" в регионах
15:23
Путин развеселил шуткой об убегающем долларе (видео)
15:18
Подробности жуткого нападения пьяных хулиганов на Серябкину
15:05
"Я знаю правду": названа настоящая любовь Аллы Пугачевой
15:04
Безумный Порошенко пошел по стопам Януковича
15:00
В Башкирии столкнулись две иномарки
14:55
Путин все видит: в Кремле успокоили расстроенного Михалкова
14:40
Перед родами Порошина уехала из России
14:35
Порошенко добил Украину контрольным выстрелом
14:34
У улыбающейся Захаровой насчитали всего семь зубов
14:29
Разогревающаяся Лобода взбудоражила народ
14:26
В Москве тысячи эвакуированных из-за угрозы взрыва: что происходит
14:25
Житель Коми убил грудничка из-за ссоры с женой
14:07
Пострадали пассажиры: в Хабаровске автобус влетел в столб
13:55
Заговорившая о разводе жена Мамаева устала от клеветы
13:49
Пропавшая Туктамышева сделала неожиданное заявление
13:48
"Хруст черепа": дайвер чудом выжил после атаки акулы (видео)
13:47
Злая Меркель поставила на место буйного Порошенко
13:42
В Москве прошла премьера благотворительного фильма "Бабочка"
13:38
Родные шокированы увиденным в квартире умершего Осина
13:19
На возмутившего россиян Соловьева напали из-за слов о родине
13:08
Москвич открыл беспорядочную стрельбу по прохожим
13:05
"Я не сопротивляюсь": Никита Михалков о влечении к мужчинам
12:37
Бойкая старушка Макрон показала стройные ножки
12:37
Россиян не пускают на Украину после керченской провокации
12:21
Топ-7 бюджетных путешествий на Новый год
12:15
Объявлен лучший фильм 2018 года
12:04
Паника в Москве: МЧС сообщили о минировании десяти ТЦ
11:58
Билана с ехидной ухмылкой поймали на лжи
11:57
С груди перекошенной Ани Лорак сползло платье
11:51
Отец перед смертью раскрыл страшную тайну Марии Максаковой
11:46
Назвали самый полезный яблочный сок
11:23
Ставший бомжом Шура нашел неожиданное спасение
11:15
Озорная Пугачева искупалась с известным артистом
11:01
Скачущую в костюме курицы Волочкову отправляют на экспертизу
10:48
Сексуальная дочь Маликова в строгом костюме свела с ума россиян
10:31
Исхудала до неузнаваемости: победительница шоу "Битва экстрасенсов" тает на глазах
10:27
В Москве семиклассник избил и ограбил прохожего
10:26
"Стыдоба!": молодящаяся Королева выставила напоказ большую дырку
10:18
Ох, Заибат: ушлая Мазур спуталась с юным любовником
10:05
Русская Кардашьян продемонстрировала пышные формы
09:48
Искалеченная модель обвинила мужа в зверском избиении
09:42
Вид покалеченной на телешоу Кравец поразил народ
09:41
Поргина ответила на чудовищные намеки на убийство
09:16
Как подорожали главные блюда Нового года – 2019
09:04
В квартире молодой пассии Петросяна нашли детскую с двумя кроватками
09:01
Юная фаворитка задумала побег от Фадеева
08:21
Ветреный Трамп готовит подлость Путину перед важным событием
08:20
Кейт Миддлтон прилюдно оттолкнула заведенного принца Уильяма
22:01
Оставивший сына DJ Грув устроил роскошный отдых в Европе
21:57
Стреляйте в русских: сенсационные подробности украинской провокации
21:51
Разочаровавшаяся в мужчинах Орлова сделала заявление
21:39
"Беспредел!": возмущенный Ягудин влез в разборки Медведевой и Загитовой
21:30
Известный хоккеист объявил об уходе
21:14
Малахова отдали на растерзание разгневанным россиянам
21:03
Уязвимая Кейт Миддлтон беспричинно рыдает
21:01
В Ижевске 17-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе
20:40
В Калининграде осквернили памятник великому философу
20:39
Роскошная Паулина Андреева раскрыла главный секрет идеальной фигуры
20:35
Двух волгоградцев лишили свободы за попытку продать автомат
20:29
Житель Удмуртии до смерти избил собутыльника
20:13
"Все соки выжали": муж Рапунцель из шоу "Дом-2" намекнул на скорый развод
20:08
Оперный певец из Уфы порвал рот во время выступления
20:01
Отвергнутого Машкова избил земляк
19:53
В Тюмени из-за пожара в доме эвакуировали десятки людей
19:16
На омской свалке насмерть задавили женщину
19:13
Пытавшаяся красиво сфотографироваться модель крупно поплатилась (видео)
18:58
Под Нижним Новгородом произошло смертельное ДТП
18:41
Под Астраханью на свадьбе устроили стрельбу
18:39
Семенович умоляют показать аппетитные формы
18:32
Ресторан Modus отпраздновал свой день рождения
18:29
Урганта распекли за издевательства над измученным певцом
18:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 ноября 2018 года
18:16
Торжественная церемония вручения премии Elite-2018 пройдет в Москве
17:55
Дженнифер Лопес отшила российского хоккеиста
17:55
В московском метро произошел сбой
17:48
Володин обозначил цели провокации Порошенко в Черном море
17:47
Собчак втянула трудоголика Корчевникова в мерзкий гей-скандал
17:23
Winter Science Day: научный новогодний фестиваль для всей семьи
17:09
Трамп проглотил язык из-за грязной провокации Порошенко
17:02
Валерия прилюдно призналась в чувствах к умершему Кобзону
16:54
Измученная Шукшина ополчилась против наглеца Малахова
16:40
"Поет на языке бомжей": скандальный певец напал на страдальца Элджея
16:27
Обнимающую голые ягодицы Седокову отправили сниматься в порно
16:15
Военное положение на Украине обернулось нелепой клоунадой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Насквозь фальшива": Брежневу уличили в обмане
Измученная Шукшина ополчилась против наглеца Малахова
"Настоящие любовники": интимное фото Лорак и Лазарева вызвало фурор
Малахова отдали на растерзание разгневанным россиянам
Президент назвал Пугачеву драной кошкой
Смерть настигла Алексея Воробьева в Москве
Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 ноября 2018 года

Наталья Водянова, Алла Пугачева и Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру
Ни дня не проходит без того, чтобы российские и зарубежные знаменитости не нашли способа удивить или вовсе шокировать публику. Разобраться в переплетении сплетен, противоречивых данных, громких заявлений и смелых предположений могут только очень искушенные в этом искусстве люди. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 ноября 2018 года.
прочитано 96 раз

Скачущую в костюме курицы Волочкову отправляют на принудительную психиатрическую экспертизу

Наверное никто из российских звезд шоу-бизнеса не может так сильно и регулярно удивлять поклонников, как Анастасия Волочкова. Провокационный ролик она записала даже в честь первого снега.

В ролике балерина, одетая в костюм цыпленка, устроила танцы посреди проезжей части. Не все оценили перформанс – некоторые сочли, что танцовщицу стоит отправить на принудительное лечение.

Кейт Миддлтон прилюдно оттолкнула заведенного принца Уильяма

За жизнью членов королевской семьи Великобритании следят не только на острове, но и почти во всем мире. И Россия также входит в список стран, чье население активно интересуется этими монаршими особами.

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: www.globallookpress.com

Поэтому откровенные воспоминания Кейт Миддлтон вызвали в нашем отечестве активное обсуждение. Жена принца Уильяма вспомнила, что когда между ними еще не было отношений, он попытался поцеловать ее, на что последовала жесткая реакция.

Шок и ужас: красавица Водянова потеряла правую ногу

Сердечный удар могли получить наиболее впечатлительные и невнимательные подписчики страницы Натальи Водяновой в Instagram. Причиной стала новая фотография, которой поделилась российская супермодель.

Наталья Водянова. Фото: www.globallookpress.com

Из-за странного оптического эффекта создалось впечатление, что Водянова лишилась правой ноги. Впрочем, широкая улыбка лучше любых слов говорила – с красавицей все в порядке.

Отец перед смертью раскрыл страшную тайну Марии Максаковой

Оперная дива Мария Максакова продолжает одну за другой раскрывать тайны своей жизни в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. В новом выпуске речь, в частности, зайдет о ее отношениях с отцом.

Мария Максакова. Кадр youtube.com

Он, по словам Максаковой, перед своей смертью раскрыл какую-то важную семейную тайну. О чем именно идет разговор станет известно позже. "Дни.ру" будут держать вас в курсе происходящего.

"Я знаю правду": названа настоящая любовь Аллы Пугачевой

Лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин продолжает перебирать архивные снимки и делиться самыми любопытными из них со своими подписчиками в Instagram. Почти все кадры так или иначе связаны с личностью Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com

Очередная фотография, сделанная в 1970 году, исключением не стала. На снимке Примадонна предстала в компании своего первого мужа Миколаса Орбакаса. Как уверен сам Разин, только он был единственной настоящей любовью Аллы Пугачевой.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

28 ноября 2018, 18:34

комментарии

Политика

Безумный Порошенко пошел по стопам Януковича
Ветреный Трамп готовит подлость Путину перед важным событием
Лжец Эрдоган отобрал победу у Путина
Ушлый вояка Порошенко обвел всех вокруг пальца

Шоу-бизнес

Звезда "Бедной Насти" изменилась до неузнаваемости
Цветущая Александрова рассказала о чувствах к коллеге
"Скоро ты вылезешь": звезду "Дома-2" на сносях облепили мужики (видео)
Шок и ужас: красавица Водянова потеряла правую ногу

Проишествия

В Москве тысячи эвакуированных из-за угрозы взрыва: что происходит
Оторвало ногу: подробности жуткого обрушения возле метро в Москве
Молодая женщина из ревности убила и зажарила любовника с рисом
Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки

Lifestyle

Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон прилюдно оттолкнула заведенного принца Уильяма

Первый романтический опыт пары обернулся фиаско
Шоу-бизнес

69-летнего Леонтьева трясло рядом с Пугачевой

Поклонники теряются в догадках, что случилось с артистом
Шоу-бизнес

Юная фаворитка задумала побег от Фадеева

Поводом для слухов стал пост в Сети
Шоу-бизнес

После гей-скандала вскрылась любовная связь Бондарчук с Богомоловым

Поклонники в шоке

Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря
Совет на выходные
Надежды нет: Джигарханяну поставили смертельный диагноз
Никому не под силу: Яковлева тщетно спасает покалеченного сына

Фоторепортажи

Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой
От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина
Пенсионерка из Бразилии стала звездой стриптиза
3 миллиона на силикон: затравленная из-за внешности девушка полностью переделала себя

Спорт

Пропавшая Туктамышева сделала неожиданное заявление
"Беспредел!": возмущенный Ягудин влез в разборки Медведевой и Загитовой
"Диетолог не справляется": названы главные проблемы Медведевой
"Дно пробито": Ягудин прошелся по расслабившейся Медведевой

Регионы

Стреляйте в русских: сенсационные подробности украинской провокации
В Дагестане пытались убить известную певицу
Бесследно пропала звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Обвиняемых в изнасиловании дознавательницы решили выпустить на свободу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru