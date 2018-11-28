Ни дня не проходит без того, чтобы российские и зарубежные знаменитости не нашли способа удивить или вовсе шокировать публику. Разобраться в переплетении сплетен, противоречивых данных, громких заявлений и смелых предположений могут только очень искушенные в этом искусстве люди. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 ноября 2018 года.

Скачущую в костюме курицы Волочкову отправляют на принудительную психиатрическую экспертизу

Наверное никто из российских звезд шоу-бизнеса не может так сильно и регулярно удивлять поклонников, как Анастасия Волочкова. Провокационный ролик она записала даже в честь первого снега.

В ролике балерина, одетая в костюм цыпленка, устроила танцы посреди проезжей части. Не все оценили перформанс – некоторые сочли, что танцовщицу стоит отправить на принудительное лечение.

Кейт Миддлтон прилюдно оттолкнула заведенного принца Уильяма

За жизнью членов королевской семьи Великобритании следят не только на острове, но и почти во всем мире. И Россия также входит в список стран, чье население активно интересуется этими монаршими особами.

Поэтому откровенные воспоминания Кейт Миддлтон вызвали в нашем отечестве активное обсуждение. Жена принца Уильяма вспомнила, что когда между ними еще не было отношений, он попытался поцеловать ее, на что последовала жесткая реакция.

Шок и ужас: красавица Водянова потеряла правую ногу

Сердечный удар могли получить наиболее впечатлительные и невнимательные подписчики страницы Натальи Водяновой в Instagram. Причиной стала новая фотография, которой поделилась российская супермодель.

Из-за странного оптического эффекта создалось впечатление, что Водянова лишилась правой ноги. Впрочем, широкая улыбка лучше любых слов говорила – с красавицей все в порядке.

Отец перед смертью раскрыл страшную тайну Марии Максаковой

Оперная дива Мария Максакова продолжает одну за другой раскрывать тайны своей жизни в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. В новом выпуске речь, в частности, зайдет о ее отношениях с отцом.

Он, по словам Максаковой, перед своей смертью раскрыл какую-то важную семейную тайну. О чем именно идет разговор станет известно позже. "Дни.ру" будут держать вас в курсе происходящего.

"Я знаю правду": названа настоящая любовь Аллы Пугачевой

Лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин продолжает перебирать архивные снимки и делиться самыми любопытными из них со своими подписчиками в Instagram. Почти все кадры так или иначе связаны с личностью Аллы Пугачевой.

Очередная фотография, сделанная в 1970 году, исключением не стала. На снимке Примадонна предстала в компании своего первого мужа Миколаса Орбакаса. Как уверен сам Разин, только он был единственной настоящей любовью Аллы Пугачевой.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

