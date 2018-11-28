"Я знаю правду": названа настоящая любовь Аллы Пугачевой

Лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин опубликовал редкое фото Аллы Пугачевой. Артист заявил, что знает, кто настоящая любовь Примадонны.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Андрей Разин опубликовал черно-белый снимок Аллы Пугачевой с ее первым мужем Миколасом Орбакасом, отцом ее дочери Кристины Орбакайте. На фотографии пара лежит на диване, Алла держит раскрытую книгу.

Как написал Разин, снимок сделан в 1970 году. "Я поистине знаю правду. Это был единственный мужчина, которого она любила как женщина по-настоящему, от которого она родила самого любимого своего ребенка – дочь Кристину", – заявил Андрей Разин в подписи к фото.

Ранее он разместил снимок, где Примадонна сидит за столом с сигаретой в руках. Разин отметил, что певица курила на протяжении многих лет. "На этом фото мы видим Аллу Пугачеву с сигаретой. Меня всегда поражало, что Алла Борисовна даже в молодые годы, имея маленького ребенка, курила", – заявил продюсер группы "Ласковый май".

Разин высказал мнение, что раньше голос Пугачевой был одним из лучших, но из-за пристрастия к сигаретам певица навсегда потеряла звучание, став, по мнению лидера группы "Ласковый май", "практически посредственной певицей".

Отметим, что с ним солидарен и музыкальный критик Сергей Соседов. "То, что она сейчас делает, это непозволительно для такой певицы, которая была на таком пьедестале. Непозволительно так падать, так низко. Нельзя выходить на сцену, когда у тебя уже несмыкание связок, когда петь явно нечем, тембра того уже нет, грудных нот уже нет – ярких, пугачевских. Голос плоский сейчас", – констатировал Соседов на шоу "Секрет на миллион".