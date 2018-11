Шок и ужас: красавица Водянова потеряла правую ногу

Поклонники модели ошарашены. Они недоумевают и требуют ответа. Зрелище, правда, еще то.

Наталья Водянова – всемирно известная модель, лицо нескольких легендарных модных домов. В 1999 году на одном из конкурсов в Париже ее заметил сам Жан-Поль Готье. Сразу же после конкурса известный кутюрье предложил начинающей модели работу. А после участия в нью-йоркской неделе высокой моды русской красавице посыпались предложения – она принимала участие в показах Gucci, Ives Saint Laurent, Calvin Klein.

Сегодня она в основном занимается благотворительными и социальными проектами. Но число ее подписчиков в Instagram неизменно растет – сегодня оно уже перевалило за два миллиона!

Но каково же было их удивление, когда на свежем фото, которое опубликовала красавица, она предстала... без ног. Шок и ужас – так можно было бы охарактеризовать увиденное, если бы не улыбка на лице Наташи. Очевидно, такой странный эффект возник из-за преломления отражения в стоящем рядом зеркале. "Where is the legs?", "Что с ногами?", "Где вы потеряли левую ногу?" – пишут пораженные пользователи со всего мира и на разных языках.

Напомним, о Водяновой не в связи с модой говорят часто. Недавно на своей страницей модель опубликовала странное фото – со средством личной гигиены в руке. "Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные – это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира", – пояснила Наташа.