Кейт Миддлтон прилюдно оттолкнула заведенного принца Уильяма

Кейт Миддлтон вспомнила о попытке первого поцелуя с принцем Уильямом. Потуги нового ухажера в тот момент закончились провалом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям пережили массу взлетов и падений, прежде чем закатить роскошную свадьбу в Вестминстерском аббатстве в 2011 году. Еще во время учебы в университете пара столкнулась с трудностями в отношениях и даже однажды разошлась, передает издание Express.

Кейт вспомнила, как оскорбила избранника в начале отношений. В 2002 году Уильям приметил необычайной красоты брюнетку, увидев ее на подиуме. Тогда парень поделился впечатлениями с другом: "Ого, а она горяча!"

После непродолжительного общения с Миддлтон Уильям попытался поцеловать красотку, однако ей пришлось остудить его пыл. В то время она встречалась со студентом четвертого курса. При этом Уильяму, похоже, было все равно.

Ранее сообщалось, что супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон стала очень эмоциональной после третьих родов. Расшатанные нервы герцогини Кембриджской приводят к скандалам в семье.

На днях стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл в скором времени переедут в Виндзор. Ходят слухи, что супруги вынуждены покинуть Лондон из нарастающего конфликта с Миддлтон. Поговаривают, что Кейт и Меган не смогли найти общий язык.

