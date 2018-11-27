Известная певица рассказала о сексе с девушкой
Исполнительница приняла участие в съемках развлекательной программы, которая является аналогом популярного британского шоу Carpool Karaoke, где знаменитости поют в машине. Во время поездки Кочетова рассказала ведущему Славе Демину, что в прошлом у нее были отношения с девушкой, но сейчас она предпочитает мужчин. "У меня когда-то была однополая любовь. Классно! Пошалили и хватит", – заявила она.
Потом Демин спросил певицу, посещает ли она магазины для взрослых. Ничуть не смущаясь, Анастасия дала положительный ответ. "Ну как без помощи современных приспособлений? Как-то надо справляться в такой сложной ситуации", – сказала она.
Кочетова совершила каминг-аут еще в 2014 году в эфире программы "Светская жизнь". В студенческие годы она была влюблена в девушку, но сколько продлились эти отношения, Анастасия не раскрывает. "Эти отношения были длительными, но не настолько, как бы тогда хотелось. Однако в скором времени я поняла, что мужчины привлекают меня больше. Знаете, женщины довольно-таки проблематичны, особенно в отношениях", – поделилась певица.
Исполнительница иногда позволяет себе флиртовать с девушками, но остается верной мужчинам. Сейчас певица MamaRika находится в романтических отношениях с капитаном команды КВН "Одесские Мансы" Сергеем Середой.
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