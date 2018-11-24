Сегодняшний день оказался крайне богат на самые разные сплетни, касающиеся жизни знаменитостей. Самые яркие из них мы представляем на Ваш суд. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 ноября 2018 года.



Близкие потеряли умирающего Джигарханяна

Слухи и сплетни о состоянии здоровья Армена Джигарханяна продолжают множиться. Тем временем слова его близких ясности ситуации не добавляют.

Одни говорят, что актер находится едва ли не при смерти. Другие уверяют, что он здоров и полон сил. Складывается ощущение, что все попросту потеряли народного любимца и не знают, где он и как себя чувствует.

Беременную Меган Маркл выставили на мороз

Из Королевского дворца Великобритании поступают тревожные новости о взаимоотношениях внутри монаршей семьи. Якобы отношения между принцами Уильямом и Гарри оказались охлаждены настолько, что их семьи больше не хотят жить под одной крышей.

Беременную Меган Маркл якобы буквально выставляют из дворца на мороз. Впрочем, эта метафора весьма относительна, ведь ее ждет роскошный особняк на десять спален, оснащенный всеми возможными удобствами, кроме одного – близости к Елизавете II.

Собчак сбежала из России после слухов о любовнике

Еще одной жертвой досужих размышлений о тайной жизни звезд стала Ксения Собчак. Злые языки утверждают, что ведущая крутит роман с известным режиссером за спиной у своего мужа.

После того, как эта информация просочилась в СМИ, Ксения Собчак поспешила покинуть Россию. Ее заметили в Казахстане на Недели моды.

Фото голой Крачковской показали миллионам зрителей

Интересный подарок сделали авторы документального фильма "Актриса больших форм" поклонникам творчества Натальи Крачковской. Зрителям Первого канала показали фотографию голой артистки.

Провокационная съемка состоялась еще в 1980-х годах для американского журнала мод. Актриса надеялась, что на Родине этот кадр не станет достоянием общественности, а его уже после ее смерти показали на центральном телеканале.

Упустившая Шнурова Акиньшина показала счастливую жизнь с мужем

Немало слухов ходило и о личной жизни актрисы Оксаны Акиньшиной. Дескать, она собирается вернуться к Сергею Шнурову и даже сама объявила о предстоящем разводе с мужем.

Однако лидер группы "Ленинград" повел в ЗАГС другую. А Акиньшина, кажется, вновь счастлива с законным супругом.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

