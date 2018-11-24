Беременную Меган Маркл выставили на мороз

Страшные новости о королевской семье Великобритании рассказали светские хроникеры. Дескать, жену принца Гарри Меган Маркл уже готовятся выставить из Кенингстонского дворца из-за напряженных отношений с семьей принца Уильяма.

Молва гласит, что хоть между принцами Уильямом и Гарри никогда не было замечено серьезных конфликтов, все сильно осложнилось после женитьбы обоих. Якобы Кейт Миддлтон и Меган Маркл не могут прекратить соперничество, что не самым лучшим образом сказывается на атмосфере во дворце.

Ситуация зашла так далеко, рассказывают знакомые с ситуацией в королевской семье источники, что беременная Меган Маркл начала подыскивать варианты, куда съехать вместе с мужем от неприветливых родственников. Натянутые отношения между родственниками буквально выставляют бывшую актрису и принца Гарри на мороз. Однако жить под одной крышей с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон они не хотят, передает британский таблоид Express.

Среди причин для переезда в другое место называется также потребность в большем свободном пространстве. В частности, поместье, которое присматривают для себя принц Гарри и Меган Маркл, может похвастаться десятью спальнями, детской комнатой, тренажерным залом и спа-центром. В Кенсингтонском же дворце они могут претендовать лишь на две спальни.

Впрочем, рассказывают инсайдеры, настоящей причиной грядущего переезда является именно нежелание жить по соседству с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Что именно произошло между двумя семьями – не соощается.

Отметим, ранее СМИ неоднократно писали о некоем противостоянии и борьбе за народную любовь, возникших между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Однако, рассказывали журналисты, принцам Уильяму и Гарри удавалось сдерживать эту тихую борьбу в разумных рамках. Теперь же пресса пишет, что напряженность возникла уже между братьями.