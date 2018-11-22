Шокирующие откровения умерших звезд и новые данные о состоянии тяжело больных сообщили их близкие. Однако и без этого скандальных заявлений и сведений сегодня хватило. Узнать самое интересное можно на нашем портале. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 ноября 2018 года.



"Он очень плох": состояние Джигарханяна резко ухудшилось

Страшные новости о состоянии Армена Джигарханяна в разговоре с "Дни.ру" сообщила подруга актера. По ее словам, за последние дни состояние артиста сильно ухудшилось.

Подруга Джигарханяна связывает его проблемы со здоровьем с предательством близких. Она опасается, что артист может не пережить эту зиму.

Киркоров отдал своих детей за бешеные деньги

По самым скромным подсчетам Филипп Киркоров тратит на своих детей – сына Мартина и дочь Аллу-Викторию – порядка 500 тысяч рублей в месяц. Средства уходят на нянь и учебу.

Обучение в частной школе и отдельные кружки дорого обходятся королю российской эстрады, однако он, судя по всему, денег на своих отпрысков не жалеет. И пока он занят на работе, детьми занимаются гувернантки.

Теща Марьянова плюнула в глаза бессовестному Малахову

Матери Ксении Бик надоел бесконечный поток клеветы и она написала открытое письмо Андрею Малахову и другим телевизионщикам, охотящимся за "жаренными" сенсациями. Она обвинила такого рода дельцов в том, что им нравится доставлять боль, а то, что дочь артиста не торгует воспоминаниями о Марьянове их, наоборот, возмущает.



Она устала, что имя ее дочери постоянно склоняется в эфире, появляются какие-то якобы любовники, друзья и коллеги, которых она даже в глаза никогда не видела, но готовые клеветать, очернять и порочить на камеру за приличный гонорар. Ранее и сама Ксения Бик заявила, что ее окружают "ложь, травля, продажность, безжалостность, зависть, ненависть, не знающая границ, предательство".

"А если это все ворованное?": Пугачева задала неудобный вопрос после шумихи с кражей

Алла Пугачева озадачила своих наследников, а также подписчиков, неожиданным вопросом во время детской игры. У малышей, "нашедших" пиратский клад, она поинтересовалась, а вдруг все эти богатства – ворованные.

Самой Пугачевой не понаслышке знакомо воровство, ведь она оказалась косвенно втянута в скандальную историю. Сын личной портнихи Примадонны оказался преступником, на счету которого несколько квартирных краж, хищение уникальных книг из хранилища Государственной публичной исторической библиотеки и вооруженный налет на Музей музыкальной культуры имени Глинки.

"Споила и отравила": в смерти Осина обвинили Штурм

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выступил с громким обвинением. Он заявил, что в смерти певца Евгения Осина виновата его коллега и подруга Наталья Штурм.



Дескать, звезда 1990-х сама показывала, как поит Осина какими-то непонятными травами. И Разин уверен, что именно после этого психологическое и физическое самочувствие артиста оказалось безвозвратно подорвано.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

