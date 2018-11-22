Киркоров отдал своих детей за бешеные деньги

По самым скромным подсчетам, Филипп Киркоров тратит на дочь Аллу-Викторию и сына Мартина 500 тысяч рублей в месяц. Дети ходят в престижное учебное заведение, ими занимаются несколько нянь.

26 ноября дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории исполнится семь лет. Поп-король планировал отдать детей в школу, однако передумал и дал им еще год беззаботного детства. Впрочем, ребята не сидят без дела. Они посещают спортивную школу Gymnasium, которая находится неподалеку от дома.

В дошкольной группе ими занимаются не воспитатели, а наставники. Пока мальчики осваивают единоборства, девочек обучают гимнастике. Преподавателями являются настоящие борцы – выпускники школы "Самбо-70" и мастера спорта.

В школе есть смешанные группы. На каждую приходится по четыре преподавателя, а коллектив состоит из восьми детей. Помимо спортивных занятий, ребятам дают уроки математики, развития речи, окружающего мира, английского языка.

"Мы находимся в поселке Жуковка, тут у нас большая территория – два гектара леса. Детям раздолье. Обучение стоит 130 тысяч рублей в месяц. Это полный день, с 09:30 до 18:30. Мальчики занимаются единоборствами. Есть и творческие занятия – живопись, гончарная мастерская. Все кружки включены в общую стоимость занятий", – рассказали журналистам сайта "Комсомольская правда".

А еще Алла-Виктория ходит на танцы. Занятия проходят три раза в неделю. Месяц обучения стоит 8450 тысяч рублей. Из-за того, что Филипп много работает и не может всего себя отдавать наследникам, Аллой-Викторией и Мартином занимаются няни. На двух гувернанток поп-король тратит около 200 тысяч рублей в месяц. Журналисты подсчитали, что артист отдает на обучение детей минимум 500 тысяч рублей ежемесячно.