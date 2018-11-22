"А если это все ворованное?": Пугачева задала неудобный вопрос после шумихи с кражей

Алла Пугачева сняла пятилетних двойняшек, сына Гарри и дочь Лизу, когда они играли в пиратов. А когда дети радовались найденному кладу, Примадонна задала им неожиданный вопрос.

Пока Максим Галкин гастролирует по Америке, его престарелая супруга Алла Пугачева регулярно присылает видеоотчеты о том, как ведут себя их дети. В свою очередь шоумен делится роликами с общественностью, публикуя их на своей официальной страничке в Instagram.

"Пиратский репортаж из дома. Главная фраза – в финале", – подписал ролик Максим. Вначале Лиза кричит, что они с Гарри держат курс на остров Мадагаскар. А там по сюжету находят сокровища.

В коробке, изображающей клад, ребята обнаружили маскарадную маску, скрепки, браслеты, буквы и многое другое. И тут Пугачева спросила: "А если это все ворованное, чужое?" Лиза ответила: "Да не ворованное это ничего. Это старинный клад, который спрятали!" Ее перебил Гарри: "А вдруг это и вправду ворованное и чужое?" Лиза, понизив голос, обратилась к брату: "Давай играть, как будто не ворованное".

Видео вызвало восторг у фанатов. "Какие же милые дети", "Браво и наши аплодисменты Алле Борисовне👏👏👏👏Какой воспитатель руководитель!!!", "А жест руки в конце,я не могу .😄Лизочка просто чудо из чудес", "У Лизы и жесты, и интонации, и мимика большой артистки. Очень интересно наблюдать за ростом ваших деток. Ну а фраза– шедевр (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались они.

Ранее Пугачева была втянута в шумиху с ограблением. Сын личной портнихи Примадонны оказался преступником, на счету которого несколько квартирных краж, хищение уникальных книг из хранилища Государственной публичной исторической библиотеки и вооруженный налет на Музей музыкальной культуры имени Глинки, откуда были вынесены бесценные скрипки Страдивари и Штайнера. К счастью, злоумышленника удалось задержать.