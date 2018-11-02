"Мне жаль эту жизнь": 56-летняя Свиридова о замужестве с молодым красавцем

15 ноября Алена Свиридова – впервые за шесть лет! – даст большой сольный концерт в Москве. А пока, в свободное от репетиций время, певица посетила гала-ужин Российской национальной музыкальной премии "Виктория". Там с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

"Первый раз в жизни у меня ощущение, что все хорошо, – улыбается артистка. – Обычно не хватает времени и ты что-то не успеваешь. А теперь я сделала что нужно, отлично отрепетировала программу, и она офигительно звучит. По-моему, я получу большое удовольствие и от хорошего зала, и от хорошей акустики".

"Шесть лет назад я давала в "Крокусе" юбилейный концерт, – продолжает Свиридова. – Но сейчас это немного другая история – я пошла по более рок-н-ролльному пути и стала позиционировать себя не только как певица, а полноправный музыкант, незаменимый член коллектива. То есть я весь концерт играю на гитаре, на рояле, на гармошке".

Концерт 2012 года, о котором вспомнила Алена, обернулся скандалом. Тогда репортаж с концерта на Первом канале в программе "Да ладно!" спровоцировал претензии Свиридовой к авторам телепередачи, которые в сюжете чрезмерно, по мнению Алены, сконцентрировались на возрасте певицы и ее очередном замужестве. Позднее Первый канал принес Свиридовой извинения за "некрасивую историю" и в рамках той же программы подготовил другой телесюжет о юбилейном концерте, который отвечал ожиданиям певицы.

"Алена, прошлый раз ваше очередное замужество добавило остроты концерту и подстегнуло зрительский интерес. А в этот раз чем-то жареным удивите?" – поинтересовался у 56-летней артистки корреспондент "Дни.ру". "Ну, если замужество – самое острое, что может быть в жизни, то мне жаль такую жизнь", – туманно высказалась в ответ артистка.