Поклонники любят припечатывать знаменитостей крепким словцом. Порой и сами звезды делают такие заявления, что хоть стой, хоть падай. Иногда интимные тайны тех, чьи имена у всех на слуху, сливают их близкие. Всего этого оказалось достаточно и сегодня. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 ноября 2018 года.



Последнее сообщение Осина перед смертью: Это будет хит

Певец Евгений Осин продолжал писать музыку до самого последнего дня. Его не останавливали ни алкоголизм, ни постоянные боли, ни неудачи в личной жизни.

Товарищ музыканта Андрей Ковалев рассказал, что Евгений Осин пообещал написать ему настоящий хит. Неизвестно, успел певец перенести свою идею на какой-либо носитель или она так и осталась у него в голове.

"Тело жиром обросло": Звезду "Дома-2" разнесли за интимный снимок

Участница телепроекта "Дом-2" Александра Черно решила порадовать своих поклонников откровенным снимком. На фотографии девушка предстала в компании своего ухажера Иосифа Оганесяна.

Кажется, звезда "Дома-2" не до конца просчитала общественную реакцию на интимный снимок. Многие пользователи Сети обратили внимание не на игриво распахнутую рубашку и лифчик с кружевами, а на лишний вес девушки, о чем не постеснялись заявить в самой откровенной форме.

40-летняя Толкалина показала новорожденного

Актриса Любовь Толкалина решила поставить точку в слухах, ходивших вокруг ее беременности. Сделала она это весьма оригинально – предъявив общественности новорожденного малыша.

Если приложить немного дедукции к сложившейся ситуации, то можно предположить, что Толкалина снимается в новом фильме, где она сперва вынашивает, а затем рожает ребенка. Однако некоторые поклонники поспешили поздравить актрису с этим радостным событием.

Стыдно и гадко: у Задорнова объявилась еще одна муза

Дочь Михаила Задорнова Елена решила дать жесткий ответ всем самоназванным музам сатирика. На странице юмориста в Instagram она опубликовала стихотворение, посвященное этим барышням.

Не все подписчики оценили творческий порыв девушки, В особенности некоторых возмутил тот факт, что местом для разборок с вьющимися вокруг имени Михаила Задорнова красотками девушка выбрала именно его личную страницу.

"Моя заслуга": Певец Данко о просящей милостыню жене

Певец Данко весьма необычным образом отреагировал на новости о том, что его бывшей гражданской жене Наталье Устюменко приходится буквально побираться, чтобы обеспечить себя и их общую дочь Агату. В последний раз ей пришлось просить неравнодушных скинуться на стиральную машину.

Тот факт, что женщине удалось за короткий срок собрать необходимую сумму, певец Данко поставил себе в заслугу. Он отметил, что все это произошло благодаря тому резонансу, который придало истории его имя. На счет того, чтобы помочь бывшей жене и собственному ребенку лично, он комментариев не дал, отметив лишь, что поскольку у дочери ДЦП и она остановилась в развитии, то и внимание отца ей не нужно.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

