Вспотевшая Ани Лорак распласталась перед знойным итальянцем на шоу "Голос"

На шоу "Голос" завершился этап слепых прослушиваний. В эфире Первого канала наставники Ани Лорак, Баста, Сергей Шнуров и Константин Меладзе сформировали свои команды. Но и в заключительном выпуске этой части шоу не обошлось без неожиданностей.



Одним из самых ярких конкурсантов "Голоса" стал Томас Грациозо из Италии. Он исполнил зажигательный хит группы The Police "Every Breath You Take".

Члены жюри были впечатлены вокалом и все повернулись к Томасу, нажав на кнопку. Ани Лорак даже покинула свое кресло и пустилась в пляс. Певица так куражилась перед итальянцем, что даже вспотела.



"Поздравляю, ты попадаешь в мою команду, я нажала кнопку первой", – объявила Лорак исполнителю, когда он закончил петь.

Баста попытался умерить пыл коллеги, указав, что Ани не была первой. На что Лорак упрекнула члена жюри во вранье и как ни в чем не бывало продолжила обхаживать певца. Ани буквально распласталась перед знойным итальянцем.

"Ты видел, как я танцевала? Я поддерживала тебя рядом со сценой, и я давала свою энергию тебе. У тебя просто нет выбора, детка", – заявила Лорак.

Ответ Грациозо шокировал всю студию. "Я рад снова видеть Вас, Ани. Мы встречались десять лет назад. У меня есть фотография с вами. Мы вместе участвовали в конкурсе "Евровидение", только я представлял другую команду", – сказал Томас.

"Это судьба", – все, что смогла ответить обомлевшая Ани. Другие наставники решили не портить настроение коллеге и фактически отказались от борьбы за итальянца. В итоге Томас стал 12-м участником команды Лорак.