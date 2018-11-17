Вспотевшая Ани Лорак распласталась перед знойным итальянцем на шоу "Голос"

На шоу "Голос" завершился этап слепых прослушиваний. В эфире Первого канала наставники Ани Лорак, Баста, Сергей Шнуров и Константин Меладзе сформировали свои команды. Но и в заключительном выпуске этой части шоу не обошлось без неожиданностей.



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