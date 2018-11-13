Борисова незаконно удерживает дочь

Дана Борисова не получила права опеки над своей дочерью. В соответствии с прежним решением суда получается, что Полина проживает с ней незаконно. При этом телезвезда платит на нее алименты бывшему мужу.

Семейные проблемы телеведущей Даны Борисовой все больше запутываются. Еще недавно поклонники поздравляли звезду с выигранным процессом – но оказалось, что они поторопились. Оказалось, что предыдущий иск Борисовой был просто закрыт – и опеки над дочерью Полиной она так и не получила. Так что, фактически, по закону дочь должна находиться с отцом.

"Как вы понимаете, проживает она незаконно, более того, я сторона, которая до сих пор платит алименты. Сегодня вместе с адвокатом мы подали заявление об официальном определении ее места жительства со мной, ее мамой, а также о взыскании алиментов со второй стороны", – разъяснила ситуацию подписчикам телезвезда.

Борисова не теряет надежды на то, что сможет получить опеку над дочерью и беспрепятственно проводить с ней время. Кроме того, Дана намерена добиться того, чтобы бывший супруг Максим Аксенов выплачивал ей алименты.

Звезда как-то рассказывала, что сама обустроила свою новую квартиру. Одни только шторы обошлись ей в полмиллиона рублей. А тут еще Полина решила пойти по стопам матери и стать телеведущей – соответственно, ей нужно посещать кружки и заниматься с репетиторами. Так что без денег от экс-супруга не обойтись никак.

Максим Аксенов известию о том, что его бывшая готовит иск в суд, ничуть не удивился. Для него это далеко не первый подобный опыт, пишет Teleprogramma.pro.