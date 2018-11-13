Очередной порцией скандальных новостей, жутких откровений и странных заявлений знаменитости порадовали поклонников и сегодня. Не проходит и дня, чтобы в информационном пространстве не объявилась какая-нибудь новая сплетня, которая по степени своей грандиозности затмит предыдущую. Разобраться с этим сможет только настоящий профессионал в своем деле. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 ноября 2018 года.

"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери

В эксклюзивном интервью "Дни.ру" 56-летняя Ирина Млодик рассказала, как растет их с 78-летним Эммануилом Виторганом малышка. Она призналась, что ребенок похож сразу на них обоих.

Актриса добавила, что следить за ребенком им помогает няня. Хотя и они проводят с дочерью много времени.

Кейт Миддлтон вытеснила выскочку Меган Маркл из окружения Елизаветы II

Последние новости королевской семьи Великобритании продолжают радовать любителей скандалов в высочайших кругах. Поговаривают, что гроза едва не разразилась во время траурной службы в память о погибших за годы Первой мировой войны.

Жена принца Гарри Меган Маркл едва не закатила истерику, когда ее не пустили на балкончик к Елизавете II. Это место было занято Кейт Миддлтон.

Боня с приплюснутой грудью опозорилась на съемках

Виктория Боня снялась в фотосессии в крайне откровенном наряде – черном платье с головокружительным декольте. Большинство зрителей не могли скрыть восхищения, однако нашлись странные люди, принявшиеся ругать бывшую участницу "Дома-2".

Жестокие критики пришли к выводу, что платье плохо сидит на Виктории, а грудь у нее и вовсе обвисла. Сама Виктория Боня поведала, что закончился только первый день съемок и впереди – еще два.

Боровшаяся с раком Юля Волкова рассказала о беременности

Участница скандальной группы "Тату" Юлия Волкова порадовала поклонников фотографией из лифта, на которой она одета в свободное платье с завышенной талией. Подписчики решили, что звезда беременна.

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Примечательно, что певица не стала игнорировать комментарии и вопросы пользователей Сети, объяснив, что не находится в интересном положении. Напомним, ранее стало известно, что Юлия Волкова боролась с раком, обнаруженным у нее во время диспансеризации.

Провалившаяся на "Евровидении" Самойлова сообщила о смерти сына

Певица Юлия Самойлова, ставшая известной не только в России, но и во всем мире после участия в песенном конкурсе "Евровидение", сообщила поклонникам жуткие новости. Она рассказала, что в автомобильной катастрофе погибли ее крестный сын и близкая подруга.

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Потрясенная артистка посвятила погибшим песню. Подписчики выразили ей слова соболезнования.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.