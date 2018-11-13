Провалившаяся на "Евровидении" Самойлова сообщила о смерти сына

Юлия Самойлова сообщила жуткую новость. Певица, представлявшая на конкурсе "Евровидение" Россию, потеряла близких людей.

Печальную новость Юлия Самойлова объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Сегодня днем я узнала, что в пятницу, 9 ноября, 2018 года, в 19:45... в ужасной автокатастрофе, в один момент, не стало моего маленького крестника Темы и близкой подруги Кристины. Дай Бог сил пережить это всем близким ... светлого вам пути, мои ангелочки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала убитая горем Самойлова.

Потрясенная новостью Юлия посвятила погибшим песню, которую обнародовала в своем аккаунте. Пользователи Сети выразили соболезнования артистке и пожелали сил перенести горе. "Мои соболезнования. Царство небесное им", "Вечная память. Соболезную", "Юличка, мы тебя поддерживаем. Держись. Наши соболезнования", "Прими соболезнования🙏 как жаль... Я сейчас вспомнила, что кажется читала о Кристине в твоей книге... Цените каждый миг жизни!!!", "Юлек саболезную😞😿какой ужас😿.... я прослезилась", "Молодые НЕ должны уходить молодыми...очень жаль...сил близким и родным...", "Держись Юль !" – поддержали певицу подписчики.

Напомним, Юлия Самойлова участвовала в конкурсе "Евровидение", который в 2018 году проходил в Португалии. Победу одержала участница из Израиля Нетта Барзилай. А Самойлова, представлявшая Россию с песней I Won't Break, дошла до полуфинала конкурса.

Известность певица приобрела годом ранее. Тогда исполнительницу не пустили на "Евровидение" на Украине – СБУ запретила артистке въезд на территорию страны.