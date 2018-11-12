Популярный актер лишился дома из-за пожара

Известный шотландский актер Джерард Батлер потерял дом и машину в результате масштабных пожаров в Калифорнии. Фото разрушенного здания он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Звезда фильма "300 спартанцев" рассказала, что, вернувшись домой после эвакуации, обнаружила пепелище на месте своего дома. "Вернулся в мой дом в Малибу после эвакуации. Душераздирающее время по всей Калифорнии. Вдохновлен, как всегда, мужеством, духом и самопожертвованием пожарных. Спасибо пожарному департаменту Лос-Анджелеса", – написал он. Он также призвал всех неравнодушных поддержать храбрых пожарных, работающих в такое непростое время.

Пострадал от огня также знаменитый канадский рок-музыкант Нил Янг. "Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, теперь еще один", – поделился он в посте, опубликованном на официальном сайте.

Американский актер Чарли Шин рассказал о том, что потерял своих родителей во время эвакуации в Калифорнии. Позднее он сообщил, что ему удалось найти своих родственников, пишет Ura.ru.

Свои дома в Малибу и близлежащих городах покинули также актриса Алисса Милано, певица Мелисса Этеридж, модель Ким Кардашьян, режиссер Гильермо дель Торо и многие другие. Пока никто из этих знаменитостей не прокомментировал трагедию.

Жертвами калифорнийских пожаров стали 30 человек. Более 300 жителей были эвакуированы. Огонь разрушил более семи тысяч построек, передает "360". Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел режим ЧС в Калифорнии.