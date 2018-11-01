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Известная модель умерла при загадочных обстоятельствах

Мэнди Блэнк. Фото: instagram.com/therealmandyblank
Американская фитнес-модель Мэнди Блэнк была найдена мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока остается неизвестной.
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Тело спортсменки обнаружила в ванной комнате ее домработница. Женщина сразу вызвала скорую, но прибывшие на место врачи констатировали смерть Мэнди.

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Известная модель найдена мертвой

В доме знаменитости полицейские не нашли ничего подозрительного: никаких следов алкоголя и наркотиков. Они также установили, что смерть не имела насильственный характер. Возможно, причину гибели поможет выявить токсикологическая экспертиза.

Мэнди Блэнк была бодибилдером, гимнасткой и танцовщицей. В 1999 году она стала самой молодой победительницей чемпионата мира Международной федерации бодибилдинга и фитнеса.

В последние годы Мэнди была личным тренером многих звезд. Ее клиентами были актер и боксер Микки Рурк, бейсболист Алекс Родригес, футболист Маркус Аллен, актер Поли Шор, предприниматель и футболист Рохан Марли, актриса Наташа Лионни.

В июле этого года в Набережных Челнах было найдено тело чемпиона Евразии по боям без правил Владимира Юдина. Мужчину обнаружили на первом этаже спортивной школы. Спортсмен оставил на своем телефоне предсмертную записку. 

Автор: Полина Крылова1 ноября 2018, 16:08

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