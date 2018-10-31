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Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 октября 2018 года

Анастасия Волочкова, Сергей Шнуров и Виктория Боня. Фото: Дни.ру
Отечественные знаменитости и дня не могут прожить без скандала. Звезды всеми силами пытаются привлечь к себе внимание аудитории. Чтобы их усилия не оказались напрасными, "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 октября 2018 года.   
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Новое несчастье: Елена Воробей потеряла сознание из-за проблем с сердцем

У Елены Воробей проблемы со здоровьем. Артистке вызвали скорую помощь. Сообщается, что звезда жаловалась на боли в сердце, а после упала в обморок. Официальные представители Елены ситуацию пока не комментируют.

Елена Воробей. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova

Отметим, что ранее дочь знаменитости перенесла сложнейшую операцию на позвоночнике. Елена Воробей признавалась тогда, что лечение обошлось ей в сумму, равную стоимости однокомнатной квартиры в Москве.

Вскрылось темное прошлое молодой жены Шнурова

У новой супруги Сергея Шнурова Ольги Абрамовой оказалось внушительное приданное. Ее отец миллионер-металлург.

Сергей Шнуров с женой. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda


Также стало известно, что девушка лечилась за границей от наркозависимости. С новой избранницей певец познакомился еще будучи женатым на танцовщице Матильде. Читайте об этом, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".

На любовника Бони набросились после грязного скандала

Шоумен Рустам Солнцев вступился за Викторию Боню. Он раскритиковал поведение ее экс-возлюбленного французского бизнесмена Пьера Андюрана.

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK press/Kika Press

Рустам посоветовал Виктории больше не связываться с мужчинами, которые не способны поддерживать легенду о красивых взаимоотношениях. Солнцев недоумевает, зачем Андюран "вывалил" прессе всю информацию. 

"Попользовал и бросил": от очередного ухажера Волочковой остались только цветы

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова стала объектом насмешек. Поклонники вычислили откуда у балерины появляются шикарные букеты и сделали неутешительные выводы.

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Артистке посоветовали перестать врать. Однако Волочкова взяла за правило не обращать внимания на завистников и злопыхателей. Читайте об этом, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".

Оформившая развод Михалкова: Я этого не выдержу

Не так давно Надежда Михалкова оформила развод с режиссером Резо Гигинеишвили. Теперь актриса одна растит двоих детей.

Надежда Михалкова с мужем. Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Markalova

Надежда рассказала о наследниках и их воспитании. Она отметила, что не собирается приносить себя в жертву ради материнства.

Последние новости шоу-бизнеса сегодня, 31 октября, читайте в разделе и специальных сюжетах.

Автор: Руслана Алексеева31 октября 2018, 17:41

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