Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 октября 2018 года
Новое несчастье: Елена Воробей потеряла сознание из-за проблем с сердцем
У Елены Воробей проблемы со здоровьем. Артистке вызвали скорую помощь. Сообщается, что звезда жаловалась на боли в сердце, а после упала в обморок. Официальные представители Елены ситуацию пока не комментируют.
Отметим, что ранее дочь знаменитости перенесла сложнейшую операцию на позвоночнике. Елена Воробей признавалась тогда, что лечение обошлось ей в сумму, равную стоимости однокомнатной квартиры в Москве.
Вскрылось темное прошлое молодой жены Шнурова
У новой супруги Сергея Шнурова Ольги Абрамовой оказалось внушительное приданное. Ее отец миллионер-металлург.
Также стало известно, что девушка лечилась за границей от наркозависимости. С новой избранницей певец познакомился еще будучи женатым на танцовщице Матильде. Читайте об этом, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".
На любовника Бони набросились после грязного скандала
Шоумен Рустам Солнцев вступился за Викторию Боню. Он раскритиковал поведение ее экс-возлюбленного французского бизнесмена Пьера Андюрана.
Рустам посоветовал Виктории больше не связываться с мужчинами, которые не способны поддерживать легенду о красивых взаимоотношениях. Солнцев недоумевает, зачем Андюран "вывалил" прессе всю информацию.
"Попользовал и бросил": от очередного ухажера Волочковой остались только цветы
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова стала объектом насмешек. Поклонники вычислили откуда у балерины появляются шикарные букеты и сделали неутешительные выводы.
Артистке посоветовали перестать врать. Однако Волочкова взяла за правило не обращать внимания на завистников и злопыхателей. Читайте об этом, а также все последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".
Оформившая развод Михалкова: Я этого не выдержу
Не так давно Надежда Михалкова оформила развод с режиссером Резо Гигинеишвили. Теперь актриса одна растит двоих детей.
Надежда рассказала о наследниках и их воспитании. Она отметила, что не собирается приносить себя в жертву ради материнства.
Последние новости шоу-бизнеса сегодня, 31 октября, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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