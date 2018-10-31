"Попользовал и бросил": от очередного ухажера Волочковой остались только цветы

Некогда прославленной балерине 42 года, но, как говорится, кто даст. Вот и мечется она, мечтая пристроить свою пылкую плоть. Иногда это удается.

"У меня сегодня пусть маленький, но очень романтический праздник, – улыбнулась Настя. – За 30 дней было пережито столько эмоций, полноты чувств, радости, любви, урагана во вспыльчивости и страсти, нежности, внимания, теплоты и таких эмоций, которые многие и за жизнь не испытывают. И ведь это 720 часов этого фейерверка чувств!"

Чуть позже стало понятно, кто осчастливил балерину. "Спасибо, М, за эти эмоции. И розы эти... Из моего любимого салона. Сберегу! Как и чувства", – заверила Волочкова и тут же указала, где были куплены цветы. Это наводит на мысль, будто балерина покупает их сама и хвастается потом в соцсетях. Подписчики, конечно, высмеяли ее.

"Кажется, ком– то нужно, что бы мы думали, что появился новый богатый ухажер", "Если бы вам были важны чувства, то не вспомнили название салона! А так... это очередная примитивная реклама", "Настя, вы забыли добавить про свой шикарный особняк, вы ведь в нем сделали это потрясающее фото", "А твои ухажеры тебе цветы тоже бесплатно дарят, за рекламу?", "Насть, да нет у тебя никого, не ври. Одиночество", "Рустам подогнал таджика на М. Наверно, Мурод. Ему будет в новинку, как вы "со спины на живот крутитесь, не вынимая", "Попользовал и бросил, остались только цветы (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – глумятся пользователи.

Балерина часто становится объектом критики и насмешек. В нее то и дело летят плевки и камни. Однако Волочкова взяла за правило не обращать внимания на завистников и злопыхателей. Мол, не царское это дело – с шавками связываться.