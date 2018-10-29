Наживающийся на разводе Петросян покидает Россию
В последнее время застать Петросяна дома в Москве непросто. Артист постоянно в работе – либо на гастролях, либо на съемках.
К примеру, уже через месяц Евгений Ваганович ненадолго покинет Россию и отправится в столицу Узбекистана Ташкент. 26 ноября артист выступит во дворце "Дружба народов" с премьерной программой "Большой вечер юмора".
Отметим, что в последнее время популярность Петросяна растет, билеты на его концерты раскупаются как горячие пирожки. Промоутеры утверждают, что скандальный развод с Еленой Степаненко сыграл на руку юмористу, обеспечив его отличным пиаром, а следовательно хорошим доходом с продаж.
Отметим, что, по словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, артист станет свободным от брачных уз еще до Нового года. Вопрос о разводе окончательно будет решен 16 ноября.
Вместе с тем Хамовнический суд Москвы решил разделить вопросы расторжения брака и раздела имущества артистов. Именно на таком порядке настаивал Жорин, поскольку раздел недвижимости, счетов и культурных ценностей может длиться годами.
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