"Теперь урод": лицо звезды "Дома-2" перекосило после уколов

Виктория Берникова, прославившаяся благодаря реалити-шоу "Дом-2", неудачно посетила косметолога. Женщина пожаловалась на то, что ее лицо и губы перекосило.

Виктория Берникова была одной из самых эффектных участниц реалити-шоу "Дом-2". Она покинула проект, вышла замуж и родила детей. Тем не менее за жизнью Вики следят поклонники и представители СМИ.

Недавно Берникова по совету знакомых отправилась к одному из столичных косметологов, чтобы сделать так называемые уколы красоты. Однако что-то пошло не так, и Виктория изменилась до неузнаваемости. Ее верхнюю губу раздуло, а лицо перекосило. Берникова даже перестала выходить на улицу.

"У меня случилась беда. После уколов красоты одного из московских косметологов у меня перекосило лицо и губы. Доктор снимает с себя ответственность. Из-за случившегося мне пришлось отказаться от роли ведущей нового реалити-шоу – в таком виде я просто не могу работать в кадре. Если косметолог не возместит мне моральный ущерб, я подам в суд", – цитирует Викторию StarHit.

Поклонники пришли в ужас от изменений во внешности своей любимицы. "Теперь урод", "Ужас", "Так изуродоваться, да еще за свои деньги..." – высказались фанаты в Сети.

Звезда "Дома-2" рассчитывала стать ведущей передачи в Ростове-на-Дону, но теперь не может выйти на съемочную площадку. К слову, неудачные манипуляции с лицом могут негативно сказаться и на основном доходе Берниковой – она является владелицей и лицом одного из брендов одежды.

Виктория подсчитывает моральный и материальный ущерб, нанесенный врачом злополучной клиники. А заодно готовит документы в суд.